Донбасс. Главное за день: парад на Луганщине и пункты вакцинации в отделениях Укрпочты

Коротко о главных событиях 8 октября, которые важны для украинского востока

В Луганской области впервые пройдет военный парад

Он пройдет 14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Репетиция парада состоится 9 октября в Северодонецке. В связи с репетицией парада 9 октября с 07:00 до 12:00 будет временно перекрыто движение по Гвардейскому проспекту.

Ситуация на фронте

Шесть раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 7 октября. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 6 нарушений. Один украинский военный ранен. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

В Мариуполе к 8 годам заключения приговорили представителя группировки «ДНР»

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Мужчину задержали при попытке тайно пересечь линию соприкосновения. В ходе расследования установили, что задержанный входил в состав танкового подразделения группировки, которая участвовала в обстрелах позиций украинских военных. По данным следствия, к вооруженным формированиям мужчина присоединился в 2016 году. Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и участии в террористической организации. Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы.

Президент Украины помиловал 31 военного

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, такое представление о помиловании военных сделали впервые в новейшей истории Украины. При определении лиц для помилования учитывали их заслуги перед государством. Президент Украины лично ознакомился с делом каждого военного, которого рекомендовали освободить. Помилование не касается военных, совершивших тяжкие преступления.

Пункты вакцинации против COVID открыли в отделениях Укрпочты на Донетчине и Луганщине

Об этом сообщает пресс-служба оператора связи. Всего такие пункты вакцинации будут работать в 22 отделениях «Укрпочты» в разных районах Луганской области и в 50-ти в Донецкой. Привиться там смогут как работники почты, так и все желающие с 08 до 12 часов, с учетом количества посетителей отделения.

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