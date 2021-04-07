(Друкуємо мовою оригіналу)

«Иногда настоящие супергерои живут в сердцах маленьких детей». Это титр из нового клипа донецкой рок-группы «SINOPTIK». Первого апреля «Синоптики» презентовали клип на песню Sell God's Number («продайте номер Бога» – ред.), который посвятили маленьким супергероям, жизнь которых – ежедневная борьба. Героями клипа стали воспитанники Коростышевской специальной школы-интерната для детей с проблемами развития. О клипе, съёмках и отношении общества к особенным детям Радио Донбасс.Реалии рассказал фронтмен группы Дмитрий Афанасьев.

– В предисловии к клипу написано: «Эта песня о выборе, ведь иногда мы даже не осознаем, что имеем возможность выбирать. Каждый раз, совершая выбор или сходя с дистанции, вспоминай людей, которые не имели возможности выбрать, но до сих пор остаются на своем пути». Что послужило толчком посвятить песню и клип детям?

– Перед Новым годом мне позвонил Арсен Тартан, один из волонтёров, который занимается помощью этому интернату, и пригласил провести с детьми один день. Он предложил провести какой-то музыкальный мастер-класс, но у нас тогда не получилось, потому что были съёмки.

А когда мы записали сингл, то пришла идея снять клип. Изначально мы думали это сделать в другой локации, но мне показалось, что песня по настроению совпадает с тем, что можно сделать в интернате. Я сразу же созвонился с Арсеном и понял, что нужно это делать.

Буквально за день подготовили примерный план съёмок, встретились с директором и приехали в интернат, познакомились с детьми. Провели урок с воспитанниками и договорились, что через неделю приедем. Огромная благодарность директору интерната Виталию Макарчуку, который поверил и позволил снять клип с воспитанниками интерната.

– В клипе у вас получился полнейший рок-н-рол и фестиваль: как проходили съёмки?

– Съёмки заняли часов 15. Я не был уверен, насколько получится всё круто. У нас, конечно, был план, но это дети, поэтому сложно придерживаться какого-то плана. Всё постоянно менялось и перевернулось с ног на голову. Что-то придумывали на ходу, дети нам в этом помогли. Мы думали, что они будут немного скованы и пугаться камеры. Но всё было очень легко. Детям было интересно. И самое главное, мы их не заставляли нервничать.

Они все стояли возле своих окон и махали нам вслед

Когда мы уезжали, я не был уверен, что мы сняли всё так, как планировали. Мы уезжали, когда стемнело, и детям нужно было спать. И вот мы уезжаем, в окнах горит свет, и они все стояли возле своих окон и махали нам вслед. И это так трогательно! Просто как в фильме. Я тогда сказал своим музыкантам «Не знаю, что мы там сняли, но знаю, что мы ребятам подарили классные эмоции».

У них есть врождённые недостатки и проблемы, но всё это не мешает им быть нормальными людьми

Мы играли для них живьём на протяжении трёх часов и ещё и занимались с ними, что-то рассказывали. Они очень открытые и очень быстро учатся всему, что мы им показали. Конечно, у них есть врождённые какие-то недостатки и проблемы, но всё это не мешает им быть нормальными людьми.

Мне кажется, что самое главное – это донести до общества, чтобы оно не пугалось таких людей. К сожалению, в Украине в этом плане всё ещё средневековье.

– Как встретились песня и локация? Вы её писали к идее съёмки, или текст был уже давно?

– Это сделала вселенная. Была заготовка текста, ещё два года назад, когда мне нужно было сделать выбор. И здесь я наконец-то нашёл слова и доделал припев, его не было. Мы её записали буквально за два дня. Если посчитать, то от записи до финального сведения видео мы потратили неделю.

– Насколько я понимаю, вы сами и снимали, и режиссировали клип?

– Снимал Кирилл Постников – наш звукорежиссёр, но ещё у него классный глаз, и он чувствует картинку, знает, как поставить свет. Он же и сделал монтаж. Даже кинематографическую линзу сам придумал и сделал – это его разработка. Мне кажется, что эксперимент удался.

– Из-за карантинных ограничений проблем не возникло?

– Там была большая локация, держали дистанцию. Очень помог монтаж. Снимали небольшими группами, чтобы ничего не нарушать. Ещё повезло, что тогда не было локдауна, и все меры предосторожности были соблюдены.

– Не сложно было работать с детьми?

Ну как взрослый человек может заниматься рок-н-ролом в такие времена?

– Я проходил практику в школе, когда учился на биологическом факультете. Да ещё и преподавал половое созревание человека в девятом классе, поэтому я уже тогда прошёл всё по-максимуму. Да и мы сами дети, я не чувствую этой разницы. Просто мы немножко опытней и дольше живём, а так мы такие же дети. Ну как взрослый человек может заниматься рок-н-ролом в такие времена? Ещё и по три клипа за полгода снимать.

– Каждый раз, когда речь заходит о какой-то проблеме, сразу же поднимается шум, что это делается для пиара. Вы готовы продолжать заниматься благотворительностью, невзирая на подобные нападки?

Чем успешнее я буду становиться, тем больше у меня будет возможности помогать

– Мы готовы это делать просто, когда у нас есть свободное время. Приезжать, общаться с детьми. Мы обязательно ещё поедем к ребятам. Но мы не будем призывать делать какие-то концерты. Мы это делаем потому, что нам так хочется, а не ради какого-то призыва помогать. Я же всегда этим занимался, ещё будучи в Донецке. И чем успешнее я буду становиться, тем больше у меня будет возможности финансово помогать. А с благотворительными концертами я не хочу играть, потому что в нашей стране достучаться до людей очень сложно. Мы реально больше отзывов получаем из-за рубежа, чем здесь.

– Кстати, о большем признании за рубежом. Не было мыслей об эмиграции? Что группу удерживает в Украине?

– Да мы просто живём здесь. Не обязательно жить в Америке, чтобы тебя там слушали. Здесь ближе к родным. Это наша земля. Мы не бьёмся лбом и нацелены на весь мир.

– В конце клипа есть титр «Иногда настоящие супергерои живут в сердцах маленьких детей, выигрывающих большие битвы». И ты уже говорил, что пока в стране нет толерантного отношения к особенным людям. Как думаешь, этим клипом можно изменить отношения к таким детям?

Мне хочется верить, что в нашей стране будет всё круто

– Понимаешь, это палка о двух концах. Люди думают, как заработать денег и как им прожить от зарплаты до зарплаты… И если людям не придётся об этом думать, тогда они начнут думать о детях. Но когда это будет я не могу сказать. Но опять же, если люди начнут думать и становиться лучше, тогда может и зарплаты станут лучше. Но мне, конечно, хочется верить, что в нашей стране будет всё круто.

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