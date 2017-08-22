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22 Серпень 2017, Київ 17:49
Фотогалереї

«Міць нескорених»: виставка української військової техніки у Києві

До Дня Незалежності України, який святкують 24 серпня, із 22 серпня на Хрещатику, між майданом Незалежності та Європейською площею, розміщена виставка сучасного українського озброєння та військової техніки під назвою «Міць нескорених». В її експозиції – близько 70 одиниць бойової техніки та озброєнь, серед яких – самохідно-артилерійські установки, танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери, вантажні та санітарні автомобілі. Після закінчення свят техніку передадуть українським військовим у зону АТО.
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