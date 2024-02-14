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Газовий зв’язок Європи з Росією. Розрив наближається?

Газовий зв’язок Європи з Росією. Розрив наближається?
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Газовий зв’язок Європи з Росією. Розрив наближається?

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Позбутися газової залежності від Росії прагнуть уже й традиційно найзалежніші країни. Австрія, де частка російського газу в грудні сягнула рекордних 98-ми відсотків, оголосила про наміри розірвати контракт із «Газпропом» – міністерка енергетики доручила аналітикам вивчити можливості.

На рівні ЄС загалом частка російського газу від початку енергетичної кризи, яка передувала вторгненню РФ до України, знизилася втричі. Які шанси в Євросоюзу позбутися російського викопного палива повністю? Дивіться у відео.

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