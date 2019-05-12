У Києві пройшла щорічна Хода матерів, чиї діти загинули під час війни на сході України. Ця акція покликана привернути увагу до проблем матерів загиблих військових ЗСУ. Серед декількох сотень учасників акції прийшла і мати майора ЗСУ, сапера 72-ої окремої механізованої бригади «Чорних запорожців» Євгена Сарнавського (позивний «Юджин»). Він загинув під час бойового завдання поблизу Авдіївки влітку 2017-го року. Кореспонденти Радіо Свобода за деякий час до його смерті фільмували солдата. Традиційна хода пройшла від Михайлівського собору центром столиці до Володимирського собору, де дійство завершилося літургією.