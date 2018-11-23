Прем'єра документального фільму «Голодомор. Світ знав, але мовчав»

На початку 30-х у містах Радянської України базувалися консульства країн Заходу. Дипломати чи не щотижня надсилали офіційні депеші з тривожними повідомленнями про голод у більшовицькій Україні. А іноземні інженери, які працювали у Харкові, навіть зафіксували результати голоду на фотоплівку. Однак, із європейських столиць жодної офіційної заяви на підтримку українців у 30-ті так і не пролунало. Світлини ж із жертвами масового голоду в західній пресі надрукували вже після Другої Світової війни. Чому світ не помічав масштабної трагедії посеред Європи і що про це сьогодні говорять західні історики? Як селянину з Донбасу вдалося сфотографувати злочини співробітників «НКВД»? Та чому українцям не варто розвивати комплекс жертви? Про все це у документальному проекті Радіо Свобода.