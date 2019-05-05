Після рішення Конституційного суду Чехії власник чеського готелю, який відмовився поселяти громадян Росії через анексію Криму, отримує численні погрози. Повідомлення з погрозами Томашу Крчмаржу присилають через соціальні мережі росіяни і чехи, які підтримують позицію Москви. Після кількох повідомлень, в яких йшлося про погрози фізичної розправи над власником та ймовірного підпалу готелю, Томаш Крчмарж звернувся до поліції. Про це та про те, чи приймає зараз готель Brioni Boutique росіян, його власник розповів у інтерв'ю Радіо Свобода.