Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 Травень 2019, Київ 12:03
Відео

«Ми отримуємо багато погроз від прихильників Росії» – власник чеського готелю (відео)

«Ми отримуємо багато погроз від прихильників Росії» – власник чеського готелю (відео)
Embed

No media source currently available

0:00 0:03:16 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Після рішення Конституційного суду Чехії власник чеського готелю, який відмовився поселяти громадян Росії через анексію Криму, отримує численні погрози. Повідомлення з погрозами Томашу Крчмаржу присилають через соціальні мережі росіяни і чехи, які підтримують позицію Москви. Після кількох повідомлень, в яких йшлося про погрози фізичної розправи над власником та ймовірного підпалу готелю, Томаш Крчмарж звернувся до поліції. Про це та про те, чи приймає зараз готель Brioni Boutique росіян, його власник розповів у інтерв'ю Радіо Свобода.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG