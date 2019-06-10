Хто грає з ФСБ у Криму? | Крим.Реалії

ФСБ не забарилися з відповіддю. Тиждень шукали і знайшли того, хто начебто лишив їм ось таке послання у Криму. «ФСБ, давай пограємо? Е2 ‒ Е4. Тепер твій хід, с***а » – напис зробили на муралі із зображенням Путіна. Відповідальність за це графіті взяв на себе телеграм-канал «Суверенный Крым». У ньому публікувалися роздуми про суверенітет Криму, без Росії і без України. Автора цього телеграм каналу затримали у Підмосков”ї. Віктору Сосні 25 років. Йому загрожує 10 років позбавлення волі. Його звинуватили у незаконному зберіганні наркотиків та боєприпасів. Цікаво, що напис на муралі хлопцеві не інкримінують.