Як кримчани відреагували на слова Зеленського про Крим?

«Крим – українська земля». Це слова новообраного президента Володимира Зеленського. Чітко про приналежність Криму він висловився під час своєї інавгурації. І в його планах – повернути Крим. Слова новообраного президента сколихнули жваву дискусію кримчан, і у соцмережах про інавгурацію Зеленського писали відомі в Криму блогери, активісти, а також представники російської влади півострова. «Крим.Реалії» запитали кримчан: «Що повинен зробити Зеленський, щоб повернути їм українську свідомість?».