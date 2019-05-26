Як у Крим повернувся 1937 рік

«Попереджено діяльність української диверсійно-розвідувальної групи, затримано 6 прихильників українського націоналістичного руху «Правий сектор», викрито три осередки Хізб ут-Тахрір, затримано 120 підозрюваних у екстремізмі», — це все звіт річної успішної роботи правоохоронців, яку у Криму відмітив Микола Патрушев, секретар Ради безпеки Росії. Хізб ут-Тахрір в Росії визнана терористичною організацією, в Україні — її діяльність дозволена. «Правий сектор» також заборонений в Росії. 27 березня пройшли наймасовіші обшуки на кримському півострові. За один день затримали 24-трьох активістів об'єднання Кримська Солідарність. Всіх їх запідозрили у причетності до Хізб ут-Тахрір. Правозахисники ж вважають, що кримських татар переслідують через їх громадський спротив політичним репресіям Кремля в Криму. Як на півострів повертаються традиції 37 року, коли сусід доносить на сусіда?