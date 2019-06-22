Як в Україні об'єднуються батьки, чиї діти належать до ЛГБТ спільноти – відео

Громадяни України позитивно (37,1%) сприймають представника ЛГБТ-спільноти в якості туриста, і тільки 4% – в якості близького друга, – такі дані соціологічних досліджень компанії Seetarget. Лише третина українців не готові прийняти в своє життя представника ЛГБТ. Серед таких людей не рідко виявляються родичі гомосексуалів, каже засновниця руху батьків ЛГБТ «ТЕРГО» Анна Медко. Як в Україні батьки сексуальних меншин об’єдналися і почали допомагати сім’ям примати іншу сексуальну орієнтацію своїх дітей – дивіться у відео. (відео Настоящее Время)