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22 Червень 2019, Київ 21:01
Відео

Як в Україні об'єднуються батьки, чиї діти належать до ЛГБТ спільноти – відео

Як в Україні об'єднуються батьки, чиї діти належать до ЛГБТ спільноти – відео
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Громадяни України позитивно (37,1%) сприймають представника ЛГБТ-спільноти в якості туриста, і тільки 4% – в якості близького друга, – такі дані соціологічних досліджень компанії Seetarget. Лише третина українців не готові прийняти в своє життя представника ЛГБТ. Серед таких людей не рідко виявляються родичі гомосексуалів, каже засновниця руху батьків ЛГБТ «ТЕРГО» Анна Медко. Як в Україні батьки сексуальних меншин об’єдналися і почали допомагати сім’ям примати іншу сексуальну орієнтацію своїх дітей – дивіться у відео. (відео Настоящее Время)

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