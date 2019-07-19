У п’ятницю зранку з Москви повернулися родичі захоплених Росією українських військовополонених моряків. Вони розповіли, що хлопці мають добрий настрій і сподіваються на повернення. Крім того, усі родичі зазначили, що відчутно змінилася атмосфера прийому їх у Москві: дозволили поспілкуватися із моряками, їм не перешкоджали й побачили прогрес у звільненні українців. Лефортовський районний суд Москви 17 липня ухвалив рішення про продовження терміну тримання під вартою усім захопленим у листопаді українським морякам. Як повідомив адвокат Микола Полозов, всім 24 військовополоненим продовжені терміни утримання під вартою на три місяці. Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків і три захоплених судна і повернути їх в Україну. Росія наказ трибуналу не виконала. У Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що у трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати цю справу.​