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16 липня 2020, Київ 09:50
Фотогалереї
«Айсберги» пливуть вірменським містом після літньої бурі – фоторепортаж
16 липня 2020, 08:19
Сюрреалістичні фотографії демонструють вулиці у вірменському місті Ґюмрі, які нагадують арктичний водний шлях після «безпрецедентного» природного явища – сильної зливи, що супроводжувалася градом
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Автомобілі дрейфують серед брил льоду на вулицях Ґюмрі (Вірменія). Це наслідки дощу та сильного граду, які 13 липня вразили друге за розміром місто Вірменії
2
Центр Ґюмрі – рівень води піднімається і град перетворюється в плавучі крижини.
Наїра Григорян, яка управляє
туристичною компанією
в Ґюмрі, повідомила Радіо Свобода, що злива почалася близько 16:00 13 липня. Вона каже, що через кілька хвилин територія біля її будинку стала схожа на «крижаний океан», оскільки град засмітив стоки і в результаті утворилася повінь
3
На відео, опублікованому Shant News, рятувальники витягують чоловіка з його автомобіля на надувному човні.
Григорян розповідає, що бачила чотири автомобілі під водою біля свого будинку. Але вона каже, що «рятувальники та швидка допомога приїхали дуже швидко»
4
Той самий порятунок, вигляд згори.
Григорян каже, що коли в соціальних мережах були розміщені відеоролики з крижинами в місті, «люди в мережі не могли повірити, що зображення справжні»
5
Шматки крижин залишилися в Ґюмрі, коли вода відступила.
Хоча літній град відносно поширений у гірському місті, яке розташоване на висоті 1500 метрів, місцевий метеоролог описав шторм як «безпрецедентний»
6
Детальний вигляд криги, що склалася з градин, які збилися разом у літніх паводкових водах.
Не було жодних повідомлень про поранення від шторму, але паводкові води перенесли тонни льоду в деякі будинки
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14 липня, прибираючи після шторму, чоловік намагається розламати гігантський шматок криги в своєму будинку.
Лілик Авагян повідомив Вірменській службі Радіо Свобода, що крижані паводкові води «увійшли в мій будинок відразу через обидва входи». Він каже, що після того, як вода відступила, його будинок був заповнений шаром льоду розміром у 2 метри
8
14 липня, після бурі, муніципальні працівники вивезли гори граду.
Близько 8 сантиметрів дощу та граду – середній показник за весь липень місяць – випало менше ніж за годину під час зливи 13 липня
9
Брили льоду під залізничним мостом в Ґюмрі 14 липня.
Прибирання вулиць триває, місцева влада підраховує збитки, Наїра Григорян 15 липня заявила, що в деяких районах міста брили льоду досі залишаються на вулицях – незважаючи на температуру повітря 28 градусів за Цельсієм
«Айсберги» пливуть вірменським містом після літньої бурі – фоторепортаж
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