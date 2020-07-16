7 14 липня, прибираючи після шторму, чоловік намагається розламати гігантський шматок криги в своєму будинку.



Лілик Авагян повідомив Вірменській службі Радіо Свобода, що крижані паводкові води «увійшли в мій будинок відразу через обидва входи». Він каже, що після того, як вода відступила, його будинок був заповнений шаром льоду розміром у 2 метри