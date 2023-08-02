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Ножі наголо: російське військове командування після заколоту Євгена Пригожина

Ножі наголо: російське військове командування після заколоту Євгена Пригожина

Після заколоту керівника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина у червні влада Росії переставляла, понижувала в посадах, затримувала і звільняла деяких військових командирів. Ось що відомо про те, хто є хто і де вони перебувають.

Статус:

Чинний

Не з’являвся на публіці з часів заколоту

Звільнений/відсторонений за чутками або повідомленнями

Вбитий в Україні

Може бути звільнений або понижений

Володимир Путін

Президент РФ

Сергій Шойгу

Міністр оборони РФ

Генерал

Валерій Герасимов

Начальник

Генштабу

Генерал-полковник

Михайло Мізінцев**

Заступник міністра оборони РФ

Генерал

Сергій Суровікін

Екскомандувач військами РФ в Україні

ГРУ

Південний ВО

Генерал-лейтенант

Володимир Алексеєв

Ексзаступник начальника

Повітряно-десантні

війська

Генерал-полковник

Сергій Кузовлєв

Командир

Генерал-полковник

Михайло Теплінський*

Командувач ПДВ

Генерал-лейтенант

Олег Цоков

Заступник командира

7-ма гвардійська дивізія

106-та гвардійська дивізія

Генерал-майор

Олександр

Корнєв*

Командир

Генерал-майор

Володимир Селіверстов*

Командир

58-ма загальновійськова армія

Генерал-майор

Іван Попов

Командир

*Офіційно не підтверджено

**Відсторонений у квітні 2023 року

Статус:

Чинний

Не з’являвся на публіці з часів заколоту

Звільнений/відсторонений за чутками або повідомленнями

Вбитий в Україні

Може бути звільнений або понижений

Володимир Путін

Президент РФ

Сергій Шойгу

Міністр оборони РФ

Генерал

Валерій Герасимов

Начальник

Генштабу

Генерал-полковник

Михайло Мізінцев**

Заступник міністра оборони РФ

Генерал

Сергій Суровікін

Екскомандувач військами РФ в Україні

ГРУ

Повітряно-десантні війська

Південний ВО

Генерал-лейтенант

Володимир Алексеєв

Ексзаступник начальника

Генерал-полковник

Михайло Теплінський*

Командувач ПДВ

Генерал-полковник

Сергій Кузовлєв

Командир

Генерал-лейтенант

Олег Цоков

Заступник командира

7-ма гвардійська дивізія

106-а гвардійська дивізія

Генерал-майор

Олександр Корнєв*

Командир

Генерал-майор

Володимир Селіверстов*

Командир

58-ма загальновійськова армія

Генерал-майор

Іван

Попов

Командир

*Офіційно не підтверджено

**Відсторонений у квітні 2023 року

Статус:

Чинний

Звільнений/відсторонений

за чутками або повідомленнями

Не з’являвся на публіці з часів заколоту

Вбитий в Україні

Може бути звільнений або понижений

Володимир Путін

Президент РФ

Сергій Шойгу

Міністр оборони РФ

Генерал

Валерій Герасимов

Начальник

Генштабу

Генерал

Сергій Суровікін

Екскомандувач військами РФ в Україні

Генерал-полковник

Михайло Мізінцев**

Заступник міністра оборони РФ

ГРУ

Повітряно-десантні війська

Південний ВО

Генерал-

лейтенант

Володимир Алексеєв

Ексзаступник начальника

Генерал-полковник Михайло Теплінський*

Командувач ПДВ

Генерал-полковник

Сергій Кузовлєв

Командир

Генерал-лейтенант

Олег Цоков

Заступник командира

7-ма гвардійська дивізія

106-а гвардійська дивізія

Генерал-майор Олександр Корнєв*

Командир

Генерал-

майор

Володимир Селіверстов*

Командир

58-ма загальновійськова армія

Генерал-

майор

Іван

Попов

Командир

*Офіційно не підтверджено

**Відсторонений у квітні 2023 року

Джерела: Радіо Свобода, Інститут вивчення війни (ISW), Telegram-канали, «Новая газета Європа»
Графіка: Майк Екель, Крістіна Фолтинова

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