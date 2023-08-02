Ножі наголо: російське військове командування після заколоту Євгена Пригожина

Після заколоту керівника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина у червні влада Росії переставляла, понижувала в посадах, затримувала і звільняла деяких військових командирів. Ось що відомо про те, хто є хто і де вони перебувають.