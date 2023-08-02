Ножі наголо: російське військове командування після заколоту Євгена Пригожина
Після заколоту керівника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина у червні влада Росії переставляла, понижувала в посадах, затримувала і звільняла деяких військових командирів. Ось що відомо про те, хто є хто і де вони перебувають.
Статус:
Чинний
Не з’являвся на публіці з часів заколоту
Звільнений/відсторонений за чутками або повідомленнями
Вбитий в Україні
Може бути звільнений або понижений
Володимир Путін
Президент РФ
Сергій Шойгу
Міністр оборони РФ
Генерал
Валерій Герасимов
Начальник
Генштабу
Генерал-полковник
Михайло Мізінцев**
Заступник міністра оборони РФ
Генерал
Сергій Суровікін
Екскомандувач військами РФ в Україні
ГРУ
Південний ВО
Генерал-лейтенант
Володимир Алексеєв
Ексзаступник начальника
Повітряно-десантні
війська
Генерал-полковник
Сергій Кузовлєв
Командир
Генерал-полковник
Михайло Теплінський*
Командувач ПДВ
Генерал-лейтенант
Олег Цоков
Заступник командира
7-ма гвардійська дивізія
106-та гвардійська дивізія
Генерал-майор
Олександр
Корнєв*
Командир
Генерал-майор
Володимир Селіверстов*
Командир
58-ма загальновійськова армія
Генерал-майор
Іван Попов
Командир
*Офіційно не підтверджено
**Відсторонений у квітні 2023 року
Статус:
Чинний
Не з’являвся на публіці з часів заколоту
Звільнений/відсторонений за чутками або повідомленнями
Вбитий в Україні
Може бути звільнений або понижений
Володимир Путін
Президент РФ
Сергій Шойгу
Міністр оборони РФ
Генерал
Валерій Герасимов
Начальник
Генштабу
Генерал-полковник
Михайло Мізінцев**
Заступник міністра оборони РФ
Генерал
Сергій Суровікін
Екскомандувач військами РФ в Україні
ГРУ
Повітряно-десантні війська
Південний ВО
Генерал-лейтенант
Володимир Алексеєв
Ексзаступник начальника
Генерал-полковник
Михайло Теплінський*
Командувач ПДВ
Генерал-полковник
Сергій Кузовлєв
Командир
Генерал-лейтенант
Олег Цоков
Заступник командира
7-ма гвардійська дивізія
106-а гвардійська дивізія
Генерал-майор
Олександр Корнєв*
Командир
Генерал-майор
Володимир Селіверстов*
Командир
58-ма загальновійськова армія
Генерал-майор
Іван
Попов
Командир
*Офіційно не підтверджено
**Відсторонений у квітні 2023 року
Статус:
Чинний
Звільнений/відсторонений
за чутками або повідомленнями
Не з’являвся на публіці з часів заколоту
Вбитий в Україні
Може бути звільнений або понижений
Володимир Путін
Президент РФ
Сергій Шойгу
Міністр оборони РФ
Генерал
Валерій Герасимов
Начальник
Генштабу
Генерал
Сергій Суровікін
Екскомандувач військами РФ в Україні
Генерал-полковник
Михайло Мізінцев**
Заступник міністра оборони РФ
ГРУ
Повітряно-десантні війська
Південний ВО
Генерал-
лейтенант
Володимир Алексеєв
Ексзаступник начальника
Генерал-полковник Михайло Теплінський*
Командувач ПДВ
Генерал-полковник
Сергій Кузовлєв
Командир
Генерал-лейтенант
Олег Цоков
Заступник командира
7-ма гвардійська дивізія
106-а гвардійська дивізія
Генерал-майор Олександр Корнєв*
Командир
Генерал-
майор
Володимир Селіверстов*
Командир
58-ма загальновійськова армія
Генерал-
майор
Іван
Попов
Командир
*Офіційно не підтверджено
**Відсторонений у квітні 2023 року