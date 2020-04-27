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27 квітня 2020, Київ 19:23
Інфографіка
27 квітня 2020, 17:51
Світові житниці: найбільші у світі експортери та виробники пшениці – інфографіка
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