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Свобода за тиждень | Які плани ставить перед собою новий міністр культури Олександр Ткаченко?
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07 червня 2020, Київ 10:31
Інфографіка
07 червня 2020, 10:00
Рівень надання медичної допомоги до нинішньої пандемії: українці та росіяни – незадоволені (інфографіка)
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