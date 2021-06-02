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02 червня 2021, Київ 19:38
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02 червня 2021, 19:14
Радіо Свобода
Контроль «Талібану» в Афганістані (мапа)
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