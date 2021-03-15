Рейтинг українських мільярдерів від Forbes (інфографіка)
Українське видання журналу Forbes оновило 12 березня рейтинг мільярдерів України. І з’ясувало: статки більшості українських олігархів значно зросли за минулий рік – у час, коли, за словами офісу президента України, Володимир Зеленський здійснював деолігархізацію.
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