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15 березня 2021, Київ 18:38
Інфографіка

Рейтинг українських мільярдерів від Forbes (інфографіка)

Українське видання журналу Forbes оновило 12 березня рейтинг мільярдерів України. І з’ясувало: статки більшості українських олігархів значно зросли за минулий рік – у час, коли, за словами офісу президента України, Володимир Зеленський здійснював деолігархізацію.

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