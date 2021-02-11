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11 лютого 2021, Київ 15:47
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11 лютого 2021, 14:43
Радіо Свобода
Мінімальна заробітна плата в ЄС (інфографіка)
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