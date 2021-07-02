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Інфографіка
02 липня 2021, 19:30
Радіо Свобода
Скільки людей у ЄС користуються соцмережами (інфографіка)
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