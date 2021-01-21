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21 січня 2021, Київ 11:13
Інфографіка

Держави смутку: Україна та Північна Македонія відчувають розчарування – інфографіка

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