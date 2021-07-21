Карпати потопають у смітті. На річці Тиса величезні пластикові затори, а береги засипані тонами відходів. Ось вже кілька років, як ця проблема вийшла на міжнародний рівень. Адже річка Тиса протікає і по території Угорщини, Румунії та Сербії. І тисячі тон українського сміття повінь несе вниз за течією, забруднюючи і сусідні країни. Тим часом Угорщина вже шле гнівні послання Києву з вимогою вирішити проблему.