75 років тому – 18 травня 1944 року – до Середньої Азії з півострова був відправлений перший ешелон кримських татар. Сама операція, проведена військами НКВС, тривала всього три доби. Стільки часу було потрібно, аби під дулами автоматів загнати майже двісті тисяч людей в товарні вагони. Але поїздка в важких умовах стала лише першою смертельною небезпекою із безлічі, які ще треба було пережити спецпереселенцям. Відсутність житла, їжі і будь-яких інструментів для обробки землі – шансів вижити на чужині було обмаль. Уже в перші півроку депортації загинуло тридцять тисяч кримських татар – кожен п’ятий представник народу. Це офіційно підтверджена цифра, яка фігурувала в звітах НКВС Узбецької РСР. Інформація про кількість загиблих ретельно приховувалася від населення і тому кримські татари були змушені таємно вести перепис представників народу. За їхніми даними, до кінця 1960-х років загинуло 46% від загальної кількості депортованих. Майже через півстоліття від початку депортації – в 1989 році – кримським татарам дозволили повернутися на батьківщину – до Криму. Історію того, як пережила депортацію Шефіка Кямілева – дивіться у відео Крим.Реаліі.