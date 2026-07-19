Прийняти рішення покинути все: історія однієї евакуації

Одне з сіл, яке потрапило в цей перелік – Петропілля на Куп'янщині. Безпекова ситуація там почала стрімко погіршуватись упродовж останнього місяця. Світлану з трьома дітьми вивезли з цього населеного пункту наступного дня після прильоту КАБу. Авіабомба влучила неподалік будинку, де мешкає багатодітна родина. Будинок встояв, але від вибухової хвилі здригнувся так, що родина замислилась про термінову евакуацію. Зараз жінка з трьома дітьми перебуває у транзитному центрі у Харкові.

Наскільки важко було зважитись і покинути все – у сюжеті Радіо Свобода.