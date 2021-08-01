9-й день Олімпіади Токіо-2020 у фотографіях

11 (Зверху) Переможець зі Сполучених Штатів Америки Роберт Фінке та срібний призер українець Михайло Романчук змагаються у фіналі на 1500 м вільним стилем під час плавання на Олімпійських іграх у Токіо 2020 року, 1 серпня 2021 року