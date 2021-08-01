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9-й день Олімпіади Токіо-2020 у фотографіях
01 серпня 2021, 19:12
Найцікавіші моменти з Ігор у Токіо в 9-й день Олімпіади 1 серпнпя 2021 року
1
Срібний призер Михайло Романчук з України. Церемонія нагородження медалями. Плавання – Чоловіки, 1500 м вільним стилем. Токіо, 1 серпня 2021 року
2
«Золота» Юлімар Рохас з Венесуели у фіналі жіночого потрійного стрибка під час змагань з легкої атлетики на Олімпійських іграх. Рохас встановила новий світовий рекорд. Токіо, 1 серпня 2021 року
3
Ірина Климець України. Легка атлетика – жінки – метання молота – кваліфікація – OLS. Токіо, 1 серпня 2021 року
4
Катарець Мутаз Баршім радіє після фіналу стрибків у висоту серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх. Токіо,1 серпня 2021 року
5
Кирило Бородачев (ліворуч) з Росії проти Aлександра Массіаласа (праворуч) зі США у півфінальному матчі між чоловіками та командним фехтуванням між США та Росією. Чібі, Японія, 1 серпня 2021 року
6
Олександр Хижняк з України радіє після перемоги у поєдинку проти Еурі Седено Мартінеса, Домініканська Республіка. Бокс – середня вага серед чоловіків – чвертьфінал – KKG. Токіо, 1 серпня 2021 року
7
Австралійка Джорджія Вінкап під час змагань з бігу на 3000 м серед жінок на Олімпійських іграх 2020. Токіо, 1 серпня 2021 року
8
Італієць Джанмарко Тамбері у фіналі стрибків у висоту серед чоловіків.Токіо, 1 серпня 2021 року
9
Алла Белінська з України проти Чжоу Цянь з Китаю. Боротьба – жінки – вільний стиль – 76 кг. Тіба, Японія, 1 серпня 2021 року
10
Британка Шарлотта Уортінгтон під час фіналу велопробігу BMX у вільному стилі. Токіо, 01 серпня 2021 року
11
(Зверху) Переможець зі Сполучених Штатів Америки Роберт Фінке та срібний призер українець Михайло Романчук змагаються у фіналі на 1500 м вільним стилем під час плавання на Олімпійських іграх у Токіо 2020 року, 1 серпня 2021 року
12
Юджі Нісіда з Японії з Мейсамом Салехі та Сеєдом Мохаммадом Мусаві Ерагі з Ірану. Волейбол – чоловіча таблиця А – Японія – Іран.Токіо, 1 серпня 2021 року
13
Бігуни перед фіналом на 100 метрів серед чоловіків. Золото для Італії. Токіо, 1 серпня 2021 року
14
Марина Бех-Романчук з України. Легка атлетика – стрибки у довжину серед жінок – кваліфікація – OLS. Токіо, 1 серпня 2021 року
15
Пак Джи Хьон з Південної Кореї та сербка Мая Скоріч. Баскетбол – жінки – група А – Південна Корея проти Сербії. Сайтама, Японія, 1 серпня 2021 року
16
Італійська спортсменка Вітторія Паніццон, яка їде на Супер Кіллоу, змагається в кінному спорті та індивідуальному кросі під час Олімпійських ігор у Токіо 2020, 1 серпня 2021 року
17
Українка Ірина Деха. Важка атлетика – жінки до 76 кг – група А. Токіо, 1 серпня 2021 року
9-й день Олімпіади Токіо-2020 у фотографіях
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