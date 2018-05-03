Фоторепортаж із тренінгу з тактичної медицини для журналістів Радіо Свобода

Інструктори з тактичної медицини Тетяна Кагуй та Олександр Кудрявський провели для журналістів Радіо Свобода безкоштовний тренінг із надання першої медичної допомоги при пораненнях у зоні бойових дій. «Помилкою більшості людей є, коли вони вважають, що таке з ними ніколи не трапиться, а якщо трапиться, то вони будуть до цього готовими... І навіть, якщо людина один раз пройшла подібний тренінг, знання потрібно періодично оновлювати та завжди намагатися бути готовим до непередбачуваного розвитку подій», – наголосила Тетяна Кагуй.



P.S. Кілька днів тому в Кабулі смертник підірвав бомбу у натовпі людей. Від вибуху, серед інших, загинуло дев'ять представників ЗМІ, із них двоє журналісти Радіо Свобода. Разом з ними загинула і молода жінка, яка проходила підготовку, перед тим як розпочати роботу журналістом в Афганській редакції Радіо Свобода.