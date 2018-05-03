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03 Травень 2018, Київ 09:40
Фотогалереї

Фоторепортаж із тренінгу з тактичної медицини для журналістів Радіо Свобода

Інструктори з тактичної медицини Тетяна Кагуй та Олександр Кудрявський провели для журналістів Радіо Свобода безкоштовний тренінг із надання першої медичної допомоги при пораненнях у зоні бойових дій. «Помилкою більшості людей є, коли вони вважають, що таке з ними ніколи не трапиться, а якщо трапиться, то вони будуть до цього готовими... І навіть, якщо людина один раз пройшла подібний тренінг, знання потрібно періодично оновлювати та завжди намагатися бути готовим до непередбачуваного розвитку подій», – наголосила Тетяна Кагуй.

P.S. Кілька днів тому в Кабулі смертник підірвав бомбу у натовпі людей. Від вибуху, серед інших, загинуло дев'ять представників ЗМІ, із них двоє журналісти Радіо Свобода. Разом з ними загинула і молода жінка, яка проходила підготовку, перед тим як розпочати роботу журналістом в Афганській редакції Радіо Свобода.
Інструктор Тетяна Кагуй показує обов&#39;язковий набір тактичної аптечки. Важливо мати кровоспинний турнікет чи джгут Есмарха (час від часу потрібно перевіряти, щоб він не розсохся)&nbsp;
1 Інструктор Тетяна Кагуй показує обов'язковий набір тактичної аптечки. Важливо мати кровоспинний турнікет чи джгут Есмарха (час від часу потрібно перевіряти, щоб він не розсохся) 
Тетяна розповідає, як визначити, чи людина ще жива, та про алгоритм дій під час надання першої медичної допомоги
2 Тетяна розповідає, як визначити, чи людина ще жива, та про алгоритм дій під час надання першої медичної допомоги
Щоб запобігти захлинанню рвотними масами, непритомного постраждалого слід перевести у стабільне положення на боці
3 Щоб запобігти захлинанню рвотними масами, непритомного постраждалого слід перевести у стабільне положення на боці
Поранений військовий у шоковому стані може вести себе непередбачувано, тому, якщо він озброєний, зброю потрібно вилучити
4 Поранений військовий у шоковому стані може вести себе непередбачувано, тому, якщо він озброєний, зброю потрібно вилучити
Якщо в пораненого є потужні кровотечі кінцівок &ndash; накладаємо кровоспинний турнікет чи джгут Есмарха, щоб зупинити крововтрати. Людина може стекти кров&#39;ю за 40 секунд...
5 Якщо в пораненого є потужні кровотечі кінцівок – накладаємо кровоспинний турнікет чи джгут Есмарха, щоб зупинити крововтрати. Людина може стекти кров'ю за 40 секунд...
Олександр тренується на манекені проводити реанімаційні заходи &ndash; штучне дихання та непрямий масаж серця за схемою 2х30 (два вдихання, тридцять натискань на ділянку, де розташоване серце)
6 Олександр тренується на манекені проводити реанімаційні заходи – штучне дихання та непрямий масаж серця за схемою 2х30 (два вдихання, тридцять натискань на ділянку, де розташоване серце)
Сабіна вчиться тампонувати вогнепальну рану на шматку звичайного м&#39;яса з базару.&nbsp; Мета -&ndash; максимально забити рану бинтом та зупинити кровотечу. Для більшої реалістичності під час виконання завдання, шприцем через трубку катетора&nbsp;усередину шматка був введений звичайний кетчуп
7 Сабіна вчиться тампонувати вогнепальну рану на шматку звичайного м'яса з базару.  Мета -– максимально забити рану бинтом та зупинити кровотечу. Для більшої реалістичності під час виконання завдання, шприцем через трубку катетора усередину шматка був введений звичайний кетчуп
Після тампонування, на рану накладається туга пов&#39;язка і можна пробувати послаблювати кровоспинний турнікет, але це потрібно робити, відповідно до протоколів надання допомоги
8 Після тампонування, на рану накладається туга пов'язка і можна пробувати послаблювати кровоспинний турнікет, але це потрібно робити, відповідно до протоколів надання допомоги
Випадання очного яблока... На око кладемо пластиковий стаканчик (чи щось подібне, що є під руками), який примотуємо до голови. Інше око теж забинтовуємо, аби запобігти парній роботі постраждалого та здорового ока. І, звісно, викликається кваліфікована швидка допомога!
9 Випадання очного яблока...

На око кладемо пластиковий стаканчик (чи щось подібне, що є під руками), який примотуємо до голови. Інше око теж забинтовуємо, аби запобігти парній роботі постраждалого та здорового ока. І, звісно, викликається кваліфікована швидка допомога!
Рекомендації наостанок &ndash; регулярно&nbsp;&laquo;освіжувати&raquo; свої знання та завжди мати напоготові зібрану аптечку
10 Рекомендації наостанок – регулярно «освіжувати» свої знання та завжди мати напоготові зібрану аптечку

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