«Головне – вчасно прибирати міністрів»: експерти про гучні відставки в окупованому Криму

Ще один міністр російського уряду Криму пішов у відставку. Як повідомив у соцмережах російський голова Криму Сергій Аксьонов, він погодив звільнення за власним бажанням міністра охорони здоров'я Олександра Остапенка. Це вже друга відставка голови російського мінохоронздоров'я півострова за час пандемії коронавірусу.

Олександр Остапенко був призначений міністром охорони здоров'я Криму торік у жовтні, на цій посаді він змінив Ігоря Чемоданова. Причини відставки Остапенка не уточнюються. Тимчасово виконувачем обов'язків міністра охорони здоров'я Сергій Аксьонов призначив головного лікаря Судацької міської лікарні Костянтина Скорупського.

Напередодні звільнився за власним бажанням також міністр транспорту Євген Ісаков, а кількома днями раніше були прийняті відставки першого віцепрем'єра Євгена Кабанова та міністра будівництва Михайла Храмова, яких після цього взяли під арешт. Аксьонов назвав останні зміни в уряді Криму «ротацією кадрів» і «природним процесом». Про можливі причини таких змін розмірковували експерти в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Ось якими словами Олександр Остапенко попрощався з посадою у своєму пості у фейсбуці:

«Завжди говорив і буду говорити, що все, що ми зробили чудове й бездоганне ‒ це зробили ви. Все, що ми зробили більш-менш стерпне ‒ це зробили ми разом, а все, що ми зробили погано ‒ це зробив я. Лев Миколайович Толстой сказав: щастя ‒ це задоволення без каяття. Сподіваюся, мої вчинки, ухвалені управлінські рішення та ставлення до колег і людей, їхня біда та моє співпереживання ‒ ніколи не будуть давати мені привід для найменшого каяття. Глибоко переконаний, що чесна й відкрита робота з людьми, питання моралі та моральності, зворотний зв'язок, вміння щиро дивитися людям у вічі та визнавати свої помилки, чути й відчувати їхні проблеми ‒ завжди були й будуть в основі моєї роботи та служіння всім вам. Здоров'я кримчан ‒ найвища цінність. Завдань і напрямів дуже багато. Їх необхідно реалізовувати та отримувати результат. Переконаний, що все буде продовжене, й медицина республіки виходитиме з кожним днем на новий якісний і досконалий рівень».

Голова «Кримського антикорупційного комітету» Ілля Большедворов висловив Крим.Реалії думку, що низка відставок і кримінальних переслідувань місцевих міністрів свідчить про погану оцінку їхньої роботи з боку російської влади.

Безлад повний, жодної керованості немає, все в ручному режимі

‒ Складно сказати, якою мірою відставка Остапенка була за власним бажанням і чим вона була продиктована. Я думаю, це пов'язано із загальними перестановками в уряді та з тим, що віцепрем'єр, який опікувався ФЦП, перебуває під слідством, а разом з ним і міністр будівництва. Думаю, що все це ланки одного ланцюга, і це свідчить про повний провал роботи Ради міністрів в усіх напрямках.

Корупція настільки поглинула наші органи влади, що навіть у Росії, яка не відрізняється завзяттям у боротьбі з корупцією, змушені звернути на це увагу. Безлад повний, жодної керованості немає, все в ручному режимі. Зокрема, охорона здоров'я паралізована: люди дуже багато скаржаться на відсутність фахівців. У поліклініках черги, потрапити на прийом неможливо навіть до терапевта. Об'єктивних причин для відставки Остапенка досить багато.

Втім, Ілля Большедворов зазначає, що проблеми у кримській медицині почалися не при цьому міністрі.

Мені здається, кадрові перестановки вкотре ні до чого не призведуть

‒ Вони не вирішуються упродовж усіх останніх років, а змінилося вже шість міністрів охорони здоров'я. Так що тут не вийде сказати, що саме Остапенко виявився поганим, і що через це він написав заяву за власним бажанням. Єдине, що Остапенко, мабуть, налагодив, це спілкування з кримчанами в соцмережах. Мені здається, кадрові перестановки вкотре ні до чого не призведуть. Я не знаю за всі ці роки жодного міністра, якого призначив би Сергій Аксьонов і який впорався б зі своїми завданнями. Відповідно, назріла необхідність заміни самого губернатора, причому давно. Вже нова людина має призначати людей у керівництво республіки.

Тим часом активіст та інженер лісового господарства з Судака Дмитро Демчук розповідає, чим особисто йому відомий новий виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Костянтин Скорупський.

Такі посади просто так і будь-кому не роздають

‒ Такі посади просто так і будь-кому не роздають. У МОЗ величезне фінансування й величезні можливості для махінацій. Мені здається, за цим призначенням стоїть колишній депутат Верховної Ради Борис Дейч ‒ його ще називають «батьком Судака». Він розставив тут своїх людей і починає просувати ставлеників типу Скорупського на республіканський рівень. Про нього можу сказати, що він раніше працював начальником санепідемстанції ‒ думаю, не треба пояснювати, яка там була корупція, як із підприємців вичавлювали останні соки. Я б не сказав, що Скорупський хороший керівник ‒ він, швидше, хороший виконавець.

Дмитро Демчук переконаний, що ремонт лікарні навряд чи можна вважати заслугою Костянтина Скорупського як головного лікаря, оскільки його провели за російською федеральною цільовою програмою.

Лікарня була забита під час пандемії, у результаті людям просто виписували ліки й відсилали лікуватися додому

‒ Робота ж саме головлікаря, на мій погляд, повністю провалена. Лікарня була забита під час пандемії, у результаті людям просто виписували ліки й відсилали лікуватися додому. Тобто пацієнтів з температурою везли туди, а потім назад. У найкращому випадку хворих на коронавірус відсилали в якісь інші клініки ‒ у Феодосію, Кіровський район, до Сімферополя. Реальні відомості щодо ковіду приховувалися. Загалом, я думаю, жителі Судака не хотіли б, щоб Скорупський знову повернувся в місто. Судак без нього проживе й перехреститься.

З огляду на думки й оцінки експертів, що пролунали вище, редакція залишає за Сергієм Аксьоновим, Олександром Остапенком, Костянтином Скорупським та Борисом Дейчем право оприлюднити свою позицію в цьому або наступних матеріалах. У минулому російські керівники Криму традиційно відмовлялися від коментарів журналістам Крим.Реалії.

У свою чергу, кримська історик і політолог Євгенія Горюнова, яка живе і працює на материковій частині України, бачить у частій зміні окремих міністрів саме корупційну підоснову.

У пана Аксьонова щороку проходить така кадрова ротація, причому він змінює одних і тих самих міністрів

‒ У пана Аксьонова щороку проходить така кадрова ротація, причому він змінює одних і тих самих міністрів: транспорту, будівництва, охорони здоров'я. Але якщо ця ротація планова, чому ж не змінюють, наприклад, міністра культури? Вона вже сім років на посаді. Безумовно, тут справа зовсім не в плановій ротації, а в корупційних схемах і використанні бюджету в корисливих цілях.

У Криму є окремі міністерські посади, через які проходять великі кадрові потоки, і туди треба призначати тільки своїх людей. Довго обіймати ці посади вони не можуть, тому що занадто великі гроші проходять через їхні руки. Тому про планову ротацію можна говорити тільки в такому контексті: рік посидів на посаді, і можна йти у відставку з хорошою фінансовою подушкою. Головне ‒ вчасно прибрати міністрів, щоб вони не влетіли, як Кабанов.

Проте, на думку Євгенії Горюнової, самому Сергію Аксеьонову на посаді нічого не загрожує, особливо в контексті нового законопроєкту про обнуління губернаторських термінів у Росії, який потенційно дозволить російському главі Криму залишитися при владі після завершення другого терміну у 2024 році.

(Текст підготував Владислав Ленцев)