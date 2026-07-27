Капітанівка після ударів РФ й виставки, про яку місцеві жителі не знали

Дві ракети влучили у приватний сектор, який розташований впритул до стрілецького полігону. У момент атаки там перебували люди з дітьми. Вони розповіли Радіо Свобода, як вдалося пережити удар, що було в перші хвилини після атаки і показали своє зруйноване житло. Наразі люди оговтуються і чекають служби, які допоможуть розібрати завали. Тим часом, кажуть, про виставку дізналися уже після російських ударів. Кажуть, що пережили атаку російських військ в 2022 році, коли ті наблизились до столиці, але не пережили виставку. Серед місцевих жителі також є поранені, яким надають допомогу у лікарні.

Що кажуть місцеві, – дивіться у відео Радіо Свобода.

Правоохоронці затримали, а прокурори повідомили про підозру організатору заходу під Києвом, по якому 24 липня прилетіли російські ракети, проінформував 25 липня генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Російські військові близько 11:30 атакували Київ та Київщину кількома балістичними ракетами. Обласна влада уточнила, що ціллю російського балістичного удару в Київській області був приватний полігон, де «відбувалися заходи».