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Капітанівка після ударів РФ й виставки, про яку місцеві жителі не знали

Капітанівка після ударів РФ й виставки, про яку місцеві жителі не знали
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Капітанівка після ударів РФ й виставки, про яку місцеві жителі не знали

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24 липня російські війська вдарили балістичною ракетою по приватному полігону в Капітанівці на Київщині, де проводилася виставка безпілотного озброєння. Загинуло щонайменше 10 людей, близько сотні отримали поранення.

Дві ракети влучили у приватний сектор, який розташований впритул до стрілецького полігону. У момент атаки там перебували люди з дітьми. Вони розповіли Радіо Свобода, як вдалося пережити удар, що було в перші хвилини після атаки і показали своє зруйноване житло. Наразі люди оговтуються і чекають служби, які допоможуть розібрати завали. Тим часом, кажуть, про виставку дізналися уже після російських ударів. Кажуть, що пережили атаку російських військ в 2022 році, коли ті наблизились до столиці, але не пережили виставку. Серед місцевих жителі також є поранені, яким надають допомогу у лікарні.

Що кажуть місцеві, – дивіться у відео Радіо Свобода.

Правоохоронці затримали, а прокурори повідомили про підозру організатору заходу під Києвом, по якому 24 липня прилетіли російські ракети, проінформував 25 липня генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Російські військові близько 11:30 атакували Київ та Київщину кількома балістичними ракетами. Обласна влада уточнила, що ціллю російського балістичного удару в Київській області був приватний полігон, де «відбувалися заходи».

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