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21 травня 2021, Київ 22:50
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Керівник НАТО знову заявляє про необхідність «мирного вирішення» напруженості між Україною і Росією (відео)

Керівник НАТО знову заявляє про необхідність «мирного вирішення» напруженості між Україною і Росією (відео)
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Керівник НАТО знову заявляє про необхідність «мирного вирішення» напруженості між Україною і Росією (відео)

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у п’ятницю (21 травня) підкреслив важливість «мирного врегулювання» для вирішення «ескалації» напруженості між Росією і Україною.

Виступаючи після зустрічі в Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном, Столтенберґ назвав нарощування чисельності російських військ біля кордону з Україною «тривожним прикладом агресивних дій Росії». Але, сказав він, союз НАТО, як і раніше, прихильний до діалогу з Росією. Відносини між Москвою і Києвом різко погіршилися після того, як Росія анексувала український півострів Крим у 2014 році, а підтримувані Росією сепаратисти і російські гібридні сили того ж року захопили під контроль частину сходу України. Напруженість знову загострилася останніми місяцями після того, як обидві країни звинуватили одна одну у сплескові бойових дій на сході України, а Росія, заявивши про оборонні навчання, при цьому масово зосередила війська на своєму західному кордоні з Україною і в окупованому українському Криму. «Ми будемо захищати міжнародний порядок, заснований на правилах, від авторитарного тиску з боку таких країн, як Росія і Китай», – сказав Столтенберґ. (Відео Reuters)

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