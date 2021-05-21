Виступаючи після зустрічі в Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном, Столтенберґ назвав нарощування чисельності російських військ біля кордону з Україною «тривожним прикладом агресивних дій Росії». Але, сказав він, союз НАТО, як і раніше, прихильний до діалогу з Росією. Відносини між Москвою і Києвом різко погіршилися після того, як Росія анексувала український півострів Крим у 2014 році, а підтримувані Росією сепаратисти і російські гібридні сили того ж року захопили під контроль частину сходу України. Напруженість знову загострилася останніми місяцями після того, як обидві країни звинуватили одна одну у сплескові бойових дій на сході України, а Росія, заявивши про оборонні навчання, при цьому масово зосередила війська на своєму західному кордоні з Україною і в окупованому українському Криму. «Ми будемо захищати міжнародний порядок, заснований на правилах, від авторитарного тиску з боку таких країн, як Росія і Китай», – сказав Столтенберґ. (Відео Reuters)