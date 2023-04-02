«Найгірше зараз – це дрони» – жителі Антонівки, що на Херсонщині

20 лютого військові РФ завдали удару по цьому селищу, внаслідок чого загинули двоє людей. Коли поряд розірвався один із снарядів, місцеві жителі, чоловік та дружина, отримали мінно-вибухові травми. Постраждалі загинули на місці.

Журналіст «Новин Приазовʼя» з'їздив в Антонівку й поспілкувався з деякими місцевими жителями, які ще залишаються в селищі. Вони розповіли про своє життя під постійними обстрілами, «полюванням» на них ворожих дронів, як не можуть спати у підвалах та чому не евакуюються до більш безпечних місць.