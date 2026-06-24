(Рубрика «Точка зору»)

Ілона Хмельова

Уявіть молоду компанію з Харкова чи Львова, яка розробляє рішення на базі штучного інтелекту (ШІ). Завдяки хмарі вона може за лічені дні масштабувати обчислювальні потужності під час піку навантаження, а в спокійні періоди – зменшувати їх, економлячи кошти. Або урядова програма відновлення, яка обробляє терабайти даних про пошкоджену інфраструктуру – усе це реально, коли є доступ до сучасної хмарної платформи.

Бої на фронті, удари по російській інфраструктурі, стійкість тилу, дипломатичні зусилля – усе це формує майбутнє України. Перемога на полі бою і завершення війни є головними передумовами, але потім постане новий виклик: чи зможе Україна вийти за межі відновлення та стати однією з найдинамічніших і найінноваційніших економік світу.

Уже зараз очевидно, що технології є тим ключем, який відкриє двері до успіху. Здатність захищатися і конкурентоспроможність України після війни залежать від швидкості впровадження інновацій та технологічного розвитку.

Доступ до глобальних технологічних провайдерів дозволить українським компаніям швидше масштабуватися і впевнено конкурувати на міжнародних ринках.

Сучасна економіка, що орієнтована на інновації, не може існувати без масштабованої цифрової інфраструктури. А відкритість до глобальних технологій прискорює притік інвестицій, зростання продуктивності та загальне економічне піднесення.

Технології як нова арена змагань

Звісно, не можна забувати про безпековий вимір. Важливо продовжувати обмежувати доступ Росії до передових технологій – через експортний контроль, кіберсанкції, перевірку ланцюгів постачання. Це послаблює військову машину агресора. Однак паралельно ми маємо активно розвивати власний технологічний потенціал.

Попри повномасштабну війну українська ІТ-галузь демонструє вражаючу стійкість. За даними асоціації IT Ukraine, у 2025 році вона забезпечувала 3,2 % валового внутрішнього продукту, генерувала 6,6 млрд доларів експортної виручки – це 41,6 % усього експорту послуг – і сплатила до державного бюджету 50,5 млрд гривень податків. Українські розробки у сфері військових технологій уже зацікавили партнерів по всьому світі.

Це не просто статистика. Це доказ того, що навіть у найтемніші часи українці здатні створювати продукти, які змінюють правила гри.

Технологічний розвиток – найкраща довгострокова гарантія національної безпеки.

Країна з розвиненою цифровою економікою швидше відновлюється після потрясінь, приваблює капітал, пропонує світові конкурентоспроможні рішення. Вона менш вразлива до тиску чи загроз.

Ця логіка підтверджується глобальними тенденціями.

Ринок хмарних технологій переживає справжній бум. За оцінками Fortune Business Insights, у 2025 році його обсяг становив 781,27 млрд доларів США. А до 2034-го він наблизиться до 2 904,52 млрд доларів, зростаючи в середньому на 15,7 % щороку.

Хмари перетворюються на основу для штучного інтелекту, аналітики, автоматизації бізнес-процесів та державних сервісів.

Ті, хто має доступ до провідних світових технологій, отримують більше можливостей для інновацій, масштабування та виходу на міжнародні ринки. У сучасній економіці доступ до таких інструментів стає важливим чинником конкурентоспроможності та довгострокового зростання.

Стратегія ізоляції – це шлях у нікуди. Україна не може і не повинна закриватися від світу. Навпаки, ми маємо максимально використовувати глобальні ресурси, знання та інновації, адаптуючи їх під власні потреби та стандарти безпеки.

Переваги відкритого ринку

Найкращою відповіддю на цей виклик є збереження свободи вибору. Потрібно мати можливість обирати технологічні рішення, які найкраще відповідають конкретним потребам – використовувати сервіси глобальних чи локальних хмарних провайдерів або поєднувати їх із власною інфраструктурою.

Стрімкий розвиток штучного інтелекту демонструє, наскільки швидко змінюються технології. Саме тому збереження свободи вибору дозволить залишитися гнучкими, швидко впроваджувати нові рішення та розвиватися у власному темпі.

Такий підхід дозволяє Україні користуватися всіма перевагами глобального ринку.

Міжнародні корпорації стають не загрозою, а союзниками: вони приносять інвестиції, передають досвід, допомагають інтегруватися у світові стандарти. Українські компанії отримують можливість швидко запускати продукти для мільйонів користувачів, не вкладаючи величезні кошти в розбудову власної інфраструктури.

Відкритість хмарного ринку – це не слабкість. Це сила. Вона прискорює відновлення економіки, створює робочі місця, стимулює розвиток суміжних галузей – від кібербезпеки до цифрової освіти.

Стартапи та традиційні бізнеси отримують інструменти для швидкого зростання. Держава може ефективніше надавати послуги громадянам. А головне – Україна стає привабливою для глобальних інвесторів, які шукають надійні та інноваційні майданчики.

Після війни Україна не має права грати лише на виживання. Необхідно змагатися на рівні інновацій. А для цього потрібна цифрова інфраструктура світового класу – відкрита, гнучка, безпечна. Треба поєднати захист національних інтересів із використанням найкращих світових технологій.

Це про те, щоб посилити власні позиції завдяки розумній співпраці. Україна вже показала світові свою здатність до технологічних проривів. Тепер час зробити ці прориви системними і масштабними.

Хмарні технології – це фундамент, на якому будуватиметься нова, сильна, інноваційна Україна. І чим швидше ми створимо умови для відкритої хмарної екосистеми, тим швидше наша економіка зможе злетіти на нові висоти.

Ілона Хмельова – секретар Ради економічної безпеки України (ESCU)

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода



