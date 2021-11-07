Хто у Криму судиться проти результатів виборів? | Крим.Реалії

«Єдину Росію» протягнули так звані «надомники» у Криму? Наприкінці вересня на окупованому півострові відбулися вибори до Держдуми Росії, які не визнали Україна і світ. За інформацією влади, призначеної Кремлем, на дому проголосували від 40-ка й до 60-ти відсотків кримчан. Місцеві активісти не згодні з цими цифрами, заявляють про масові фальсифікації та подають позови до суду. Хто ж у Криму проти результатів виборів?