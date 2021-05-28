Покинутий гірничозбагачувальний комбінат в Україні, на який Румунія тратить по мільйону євро щороку

Міністр економіки Румунії Клаудіу Несуй оприлюднив низку фотографій Криворізького гірничозбагачувального комбінату окиснених руд (КГЗКОР), за охорону якого Бухарест платить по мільйону євро щороку. Соціалістична Республіка Румунія стала 1986 року співзасновницею комбінату комуністичних часів разом із іншими державами соціалістичного табору, написав він. Румунія й Україна досі є співвласницями (разом зі Словаччиною) комплексу, який не працює вже 22 роки. (Фотогалерею підготувала Румунська редакція Радіо Вільна Європа.)