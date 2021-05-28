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28 травня 2021, Київ 20:16
Фотогалереї

Покинутий гірничозбагачувальний комбінат в Україні, на який Румунія тратить по мільйону євро щороку

Міністр економіки Румунії Клаудіу Несуй оприлюднив низку фотографій Криворізького гірничозбагачувального комбінату окиснених руд (КГЗКОР), за охорону якого Бухарест платить по мільйону євро щороку. Соціалістична Республіка Румунія стала 1986 року співзасновницею комбінату комуністичних часів разом із іншими державами соціалістичного табору, написав він. Румунія й Україна досі є співвласницями (разом зі Словаччиною) комплексу, який не працює вже 22 роки. (Фотогалерею підготувала Румунська редакція Радіо Вільна Європа.)
КГЗКОР не працює вже 22 роки. Він покинутий, а за його охорону платить румунська держава з коштів свого бюджету суму в 1 мільйон євро щороку.
1 КГЗКОР не працює вже 22 роки. Він покинутий, а за його охорону платить румунська держава з коштів свого бюджету суму в 1 мільйон євро щороку.
Покинутий комбінат є нині у власності України і Румунії (а також Словаччини). Румунія платить по одному мільйону євро щороку за його &laquo;охорону і збереження&raquo;.
2 Покинутий комбінат є нині у власності України і Румунії (а також Словаччини). Румунія платить по одному мільйону євро щороку за його «охорону і збереження».
1999 року уряд Румунії вирішив, що охорону комбінату повинні забезпечити приватні фірми Arcom SA, Arcif SA і Uzinexport SA. Відтоді нічого не змінилося.
3 1999 року уряд Румунії вирішив, що охорону комбінату повинні забезпечити приватні фірми Arcom SA, Arcif SA і Uzinexport SA. Відтоді нічого не змінилося.
&laquo;На цей час вони отримали вже понад 70 мільйонів леїв (нині близько 476 млн 480 тис. гривень, або майже 14 млн 230 тис. євро). Це по одному мільйону євро щороку&raquo;, &ndash; каже Клаудіу Несуй.
4 «На цей час вони отримали вже понад 70 мільйонів леїв (нині близько 476 млн 480 тис. гривень, або майже 14 млн 230 тис. євро). Це по одному мільйону євро щороку», – каже Клаудіу Несуй.
Міністр економіки Клаудіу Несуй хоче, щоб Румунія продала на аукціоні активи і заборгованості КГЗКОР.
5 Міністр економіки Клаудіу Несуй хоче, щоб Румунія продала на аукціоні активи і заборгованості КГЗКОР.
1986 року Румунія заплатила 640 мільйонів &laquo;перевідних рублів&raquo; часів соціалізму &ndash; еквівалент приблизно 1 мільярда доларів &ndash; за будівництво комбінату.
6 1986 року Румунія заплатила 640 мільйонів «перевідних рублів» часів соціалізму – еквівалент приблизно 1 мільярда доларів – за будівництво комбінату.
Криворізький гірничозбагачувальний комбінат окиснених руд, усупереч назві, розташований біля міста Долинської Кіровоградської області, що приблизно на півдорозі між обласним центром Кропивницьким і Кривим Рогом.
7 Криворізький гірничозбагачувальний комбінат окиснених руд, усупереч назві, розташований біля міста Долинської Кіровоградської області, що приблизно на півдорозі між обласним центром Кропивницьким і Кривим Рогом.
Засновниками комбінату стали 1986 року Соціалістична Республіка Румунія й кілька інших держав соціалістичного табору. Румунія й Україна досі є співвласницями (разом зі Словаччиною) комплексу, який не працює вже 22 роки.
8 Засновниками комбінату стали 1986 року Соціалістична Республіка Румунія й кілька інших держав соціалістичного табору. Румунія й Україна досі є співвласницями (разом зі Словаччиною) комплексу, який не працює вже 22 роки.
За свою інвестицію румунська держава мала отримати 30 мільйонів тонн котунів за 10 років. На практиці вона отримала тільки 159 тисяч тонн, або 0,53% від того, що мала отримати, заявляє міністр економіки країни.
9 За свою інвестицію румунська держава мала отримати 30 мільйонів тонн котунів за 10 років. На практиці вона отримала тільки 159 тисяч тонн, або 0,53% від того, що мала отримати, заявляє міністр економіки країни.

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