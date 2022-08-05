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Політика

Миколаїв: Кім оголосив про комендантську годину на 2 дні

У Миколаєві запроваджують довгу комендантську годину. Вона розпочнеться 5 серпня о 23:00 і триватиме до 5-ї години ранку понеділка, 8 серпня. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Це означає, що до ранку понеділка на вулицях та інших громадських місцях Миколаєва без спеціально виданих перепусток і посвідчень перебувати не можна.

Про те, що найближчим часом Миколаїв «закриють» на день чи два, Кім казав і раніше. Тоді він повідомляв про надходження листів щодо ймовірних колаборантів інформацію щодо яких перевіряють.

Детальніше про це і не тільки говоримо в етері програми «Свобода LIVE» о 18:00 на Радіо Свобода.

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