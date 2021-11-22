Студент похизувався радянським прапором і образив захисників України. Чи буде кримінальне провадження?

Заборонена комуністична символіка, зневажливі висловлювання про українську мову і події в Україні ‒ деякі молоді люди використовують їх для власної популяризації у соціальних мережах, як інструмент привернення уваги. Окремі дописи стають підставою для відкриття кримінального провадження. А більшість залишається поза увагою правоохоронців. Переважно реагують, коли є звернення громадян. Чому деякі молоді люди, які не жили в радянський час, використовують комуністичні символи на одязі чи на своїх сторінках у соцмережах?

19-річний киянин рік тому зайшов у львівську кав’ярню у шапці з кокардою, на якій були зображені серп і молот у червоній зірці. Його зауважив небайдужий львів’янин і викликав поліцію. Слідчі відкрили провадження за статтею 436 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

У травні цього року управління СБУ у Львівській області затримала 35-річного мешканця Золочева, який намагався продати червоний прапор із зображенням Лєніна і герба СРСР. За повідомленням СБУ, радянську символіку могли використати 9 травня. Поліція задокументувала зловмисника в момент збуту забороненої речі. Теж було відкрите кримінальне провадження за статтею «виготовлення і поширення комуністичної символіки».

Цьогоріч Галицький районний суд Львова виніс вирок 22-річному чоловіку за носіння футболки з комуністичною атрибутикою. Львів'янина затримали у центрі міста торік у вересні.

Ще один скандал був спричинений львівською блогеркою, яка заявила, що ненавидить ветеранів АТО, бо вони мають право пільгового проїзду у транспорті, також молода особа назвала окупований Крим ‒ російським. Після сотень обурень людей, вона вибачилася. «Я каюсь за те що говорила! Дуже дякую людям, які захищають нашу Україну від російської агресії», – написала вже у своєму дописі-вибаченні.

Студент політехніки образив захисників

Днями соціальні мережі вибухнули емоціями щодо відео, оприлюднених студентом університету «Львівська політехніка». Хлопець навчається на другому курсі інституту «Архітектури та дизайну». Він поширив відео у ТікТок із зображенням на стіні в його помешканні радянських атрибутів, якими він хизується.

Також студент опублікував фрагмент відео з маршу, присвяченого Дню захисника України, назвавши його учасників «тваринами». На тлі звучить музика, яка асоціюється для людей, які жили в СРСР, з російською програмою у «Світі тварин». Та й студент російською мовою зробив досить образливий підпис на адресу учасників маршу. Молодий чоловік з батьками проживає поблизу Львова, в селі Оброшино. Свої розповіді веде російською.

Оскільки у львівській політехніці заняття проводять дистанційно, застати студента в університеті не вдалося. Радіо Свобода розмовляло з його батьком Ігорем Волосецьким. Але чоловік дуже коротко сказав, що «проблеми теоретично немає», що син десь учинив неусвідомлено, батькові важко було підібрати слова. Пообіцяв детальніше порозмовляти, але більше так і не відгукнувся на телефонні дзвінки кореспондентки Радіо Свобода.

Провели бесіду і готують кодекс культури

У соціальних мережах піднялась хвиля обурень щодо студента і дописувачі вимагали навіть його звільнення з університету. Деякі відео студент прибрав.

Дві бесіди з батьками

«Керівництво інституту «Архітектури та дизайну» провело дві бесіди з батьками студента, говорили з ним телефоном. Студент вів свою приватну сторінку і якоїсь агресії чи недоброї поведінки на парах він не демонстрував. Тобто, відреагувати на це важко. Ця ситуація обурює всіх в університеті та інституті і тому ми зустрілись з батьками, вони сказали, що даватимуть раду. Хлопець вступив із високими балами на державну форму навчання, але зараз його успішність знизилась. У нас є кодекс корпоративної культури, який поширюється на працівників. Зараз ми будемо розробляти і для студентів», ‒ каже Наталія Павлишин, керівниця центру комунікацій університету «Львівська політехніка».

Радіо Свобода поцікавилось думкою студентів університету «Львівська політехніка» щодо змісту відео, які оприлюднив молодий чоловік, який навчається поруч із ними у виші:

– Я чула про цей випадок, але не дуже вникала. Обговорювали цю тему. Мабуть, з минулого це відгомін. Можливо, це якась психологічна травма з дитинства, зараз бракує уваги. У суспільстві зараз у моді безкарність, роби що хочеш і межі дозволеного дуже і дуже розтягнулись і на такому можемо собі дозволити хайпанути.

– ​Я до такого ставлюсь погано.

–​ ​Я ніяк на таке не реагую, це якась класична провокація. Комусь щось важливе у минулому. Це інтернет, перехідний вік і кожен хоче привернути до себе увагу нетолерантними темами. Колись це не було так нахабно, а тепер стерті фільтри, ‒ говорили студенти.

Це ‒ злочин

«Відбулась декомунізація у державі. Цей випадок із поширенням радянської символіки ‒ це злочин. Як на мене, цим питанням мала б зайнятись поліція, а не університет. Думаю, це вплив оточення, може перебував у такому середовищі, яке культивує символіку комуністичну. Все залежить від середовища», ‒ зауважив випускник аспірантури архітектурного проєктування Юрій Огоньок.

Кримінальне провадження не порушено

На сьогодні не порушено кримінальне провадження щодо студента за використання ним комуністичної символіки. Не відповів чітко на запитання Радіо Свобода, чи правоохоронці спілкувались із сином і Ігор Волосецький.

Хтось має про це писати заяви у поліцію

«Правоохоронний орган дізнається про такі ситуації з повідомлень у медіа. І це може бути підставою для реєстрації кримінального провадження. Але ми розуміємо, що людина встигне сховати допис, ліквідувати його і речового доказу не буде. Хтось має про це писати заяви у поліцію, якийсь стурбований цим громадянин. Правоохоронні органи цілодобово не можуть відстежувати поширення у соцмережах.

Але, з другого боку, будь-яке повідомлення про такий випадок, інформацію, яку отримали правоохоронні органи, може бути підставою для реєстрації кримінального провадження. В одному з відео у TікTок він чітко говорить про радянську символіку, а навіть використання сувенірної продукції – комуністичного символу – утворює склад злочину», ‒ каже адвокат Олег Мицик.

Привернення уваги

Що спонукає молодих людей, які не жили в СРСР, і не завжди навіть розуміють значення радянської символіки, поширювати її? Український лікар-психіатр, психоаналітик Роман Кечур наголошує, що, передусім, це бажання привернути до себе увагу, збільшити кількість переглядів на своєму каналі.

Завжди є розрив між поколіннями, що старші люди не зовсім розуміють молодь, зокрема її протестний настрій, зауважив психіатр.

Маємо радикальну зміну інформаційних і світоглядних потоків

«Перше, це протест. Протест мусить мати дуже альтернативні форми і чим більше чіпатиме етику, переконання, світогляд старшого покоління, тим краще. Тобто, то максималізація протесту з апеляцією на відповідь, бо мусимо якось зреагувати. З іншого боку, ми не враховуємо впливу мас-медіа, фейсбуку, ТікТоку в тому сенсі, що, для прикладу, московський блогер може мати більший вплив, аніж український. Ми маємо радикальну зміну інформаційних і світоглядних потоків. Якщо ми, люди, які відповідають за виховання, за майбутнє покоління, не будемо цього розуміти, то програватимемо дискусію. До того ж родина має дуже великий вплив на молоду людину», ‒ говорить Роман Кечур.

Ветеранські організації Львова детально вивчають усі відео, які поширив студент університету «Львівська політехніка» і, передусім, вимагатимуть від нього публічного вибачення. Про це повідомив Радіо Свобода Ігор Шолтис, колишній боєць добровольчого батальйону «ОУН», депутат Львівської міськради.

Ветеранське середовище вивчає цю ситуацію

«Це хайпові штуки, інструмент, за допомогою якого отримуються дивіденди від переглядів. Ще не було такого, щоб студенти чи активісти, які займались поширенням комуністичної символіки, ображали захисників, були непокарані. Громадське середовище добирається до цієї людини швидше, ніж поліція. І результатом є публічне вибачення. Будемо впливати і звертатись до політехніки, проведемо виховні бесіди і домагатимемося відкриття кримінального провадження щодо порушення закону про засудження комуністичного режиму і символіки», ‒ каже Ігор Шолтис.

Закон «Про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів» парламент ухвалив у квітні 2015 року. Згідно з ним, забороняється пропаганда і символіка цих режимів. Комуністичний режим 1917–1991 років в Україні визнаний злочинним. Символіка комуністичного тоталітарного режиму – це будь-яке зображення державних прапорів, гербів, інших символів СРСР, УРСР, союзних або автономних радянських республік у складі СРСР; прапори, символи, зображення або інша атрибутика, в яких відтворюється поєднання серпа і молота, п’ятикутної зірки, плуга, мовиться у документі.

Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки злочинних режимів карається позбавленням волі на строк до п’яти років.