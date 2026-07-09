Нові подробиці конфлікту у Львові між ТЦК й цивільними

Тривав інцидент кілька години. Причиною стало затримання працівниками ТЦК під час оповіщення 30-річного громадянина, який перебував у розшуку.

Цивільні особи застосували фізичну силу під час сутички до двох військовослужбовців ТЦК, одного взяли в заручники, вимагаючи звільнити з ТЦК чоловіка.

Через інцидент відкрито два кримінальні провадження за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період та насильства щодо працівника правоохоронного органу.

Конфлікт у Львові викликав бурхливу реакцію в українському суспільстві.