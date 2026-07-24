Після 60-ти залишився в ЗСУ й перевозить піхоту під Донецьком: «Не хочу десь там відсидітись»

Зараз боєць у складі мотопіхотного батальйону «Auster» 63-ї ОМБр на Донецькому напрямку фронту супроводжує піхотинців під час заходу та виходу з позицій і під час переправи у човні, прикриває їх від російських ударних дронів, допомагає переносити припаси. «Міша» пояснив: цілеспрямовано ішов воювати саме до піхотного підрозділу, бо там – найважче, а він почувається сильним. Побратими кажуть: «Міша» у батальйоні «Auster» на своєму місці, а іноді молодшим бійцям неможливо його наздогнати під час переміщення. Кореспондент Радіо Свобода побачив, як «Міша» виконує бойові задачі: спробував – невдало – здолати дистанцію до переправи в одному темпі з ним і дізнався про мотивацію піхотинця.