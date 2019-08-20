Чи отруїть Зеленського корупція? – The National Interest

Деякі американські оглядачі вважають, що «справжнім джерелом широкої підтримки Зеленського стало бажання нормалізації відносин з Росією», однак інші вказують, що головна причина популярності нового президента України та його партії є надія на подолання корупції й олігархату. Але чи дійсно йому це вдасться?

Про це у колонці видання The National Interest розмірковує Ілай Кауль, дослідник Університету Кента і колишній працівник Бюро з розвідки й досліджень Державного департаменту США.

Кауль зауважує, що українці продовжують добре ставитись до «народу Росії», на відміну від «влади Росії», і вважають росіян жертвами диктаторського режиму. Але найбільшою проблемою для українців, на його думку, залишається економіка: українці продовжують платити високі податки, але не бачать поліпшення інфраструктури, економіки, медицини.

Також автор пояснює українську корупцію на побутовому рівні, що вкорінюється у свідомість різних поколінь через поняття «лібертаріанство», здатністю досягати успіху будь-яким шляхом, незважаючи на його законність. Кауля турбує, що Зеленський вживає цей термін у своїх заявах до українців, говорячи, що ця практика залишиться.

Він пише, що Офіс президента Зеленського здійснить спроби побороти укорінену корупцію, однак для цього необхідно повністю переглянути всю систему, а зробити це без інших політичних гравців «старої школи» навряд чи вдасться.

До того ж, вважає Кауль, новий головнокомандувач України не довів до кінця процес люстрації та не позбувся зв'язків із олігархами. Це наводить на думку, що колись «політичні аутсайдери» потраплять у тенета тієї самої корупційної системи, що і їхні попередники.