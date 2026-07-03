Дике Поле і Дикий Захід. Українські козаки та американські ковбої: любов до свободи

США святкують 250-річчя своєї Незалежності. Але між Америкою та Україною є чимало цікавих паралелей, зауважують історики, і одна з таких – національні міфи про українських козаків та американських ковбоїв. Обидва оповиті ореолом романтизму. Що спільного між ними? Не лише оспіване Дике Поле і увічнений голлівудськими вестернами Дикий Захід. «Ковбої є духом американського Заходу. Козаки є душею українського Степу», – говориться в одному відео американсько-українського акаунту в соцмережах. А й справді, і ковбої, і козаки дуже романтизовані, є національним міфом – навіть одним із фундаментів національної ідеї і пам’яті як США, так і України. Про ковбоїв і Дикий Захід зняли тисячі фільмів, де є і сцени сутичок з індіанцями, і подолання на конях річок і каньйонів, і розбірки з револьверами між собою в трактирах тощо.

Козаки так само в фільмах несуться галопом по Степу, з коня вдивляються в безкрайній Степ, завжди напоготові і маючи при собі шаблю, бо ідеєю було «здобути славу в бою». «Якщо говорити про цінності воїна, то і ковбой був вільною людиною, і козак так само був вільною людиною. Так само ковбої визначали демократію за допомогою кольта. Українські козаки визначали демократію за допомогою пістоля, мушкета, шаблі», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода історик Тарас Чухліб, автор численних книжок і публікацій про козацтво.

«Я б ще наголосив на понятті демократизму. Тобто і ковбої, і козаки впроваджували демократію. Козаки набагато раніше, ніж ковбої. За козаків був такий принцип: де три козаки, там двоє визначають, що робити третьому. Так само і ковбої разом на тих землях, які вони освоювали як вільні люди, будували демократичний лад. Так само козаки задовго до американських ковбоїв, наші запорозькі козаки, вони створили свої демократичні організації і свою військово-демократичну державу», – додає історик.

Американський історик Фредерик Джексон Тернер в 1893 році виснув теорію, що постійне розширення на Захід ареалу нових американських поселенців було найважливішим фактором, який сформував американський характер, демократію і винятковість.

Ковбой був вільною людиною, і козак так само був вільною людиною

Деякі сучасні історики, як каже гарвардський професор Сергій Плохій, вважають цю теорію дещо застарілою. «Ця теорія про те, що Америка та її дух були сформовані рухомим фронтиром. Звідси міфологія ковбоїв. Рухомий фронтир в Україні породив козаків. Отже, США мають з Україною деякі структурі елементи історії та міфології», – каже професор Плохій Радіо Свобода. А ще цінністю було свободолюбство – як в козаків, так і в ковбоїв. Навіть іміджево вони схожі: життя на коні, під зорями неба, в безкрайньому Степу чи безмежних преріях Америки…

«Якщо подивитись на імідж українських козаків – свободолюбних вояків Степу – це цілком можна порівняти з ідеєю американських поселенців. В Україні це було постійне змагання у Степу між українськими козаками та кримськими татарами, а також турками, – розповідає американському подкасту Symposium український філософ та письменник Володимир Єрмоленко. «Багато речей є спільними між українцями та американцями. І тут свобода, звичайно, є основною цінністю. Якщо запитаєте в українців, яка цінність є найважливішою для нас – свобода завжди буде першою. І це свобода як громади, так і індивідуальна свобода», – додає Єрмоленко.

Також, говорячи про міфи, варто згадати і колосальну роль, яку в козацькому міфі відіграють танці та пісні – ті ж козацькі думи. А ковбої подарували світу стиль кантрі-музики. «Роз’єднані століттями та континентами, козаки і ковбої відлунюють ту саму правду: свобода живе там, де її обирають люди. В преріях і в Степу дух той самий – дикий, гордий, незламний», – говориться у вже цитованому короткому відеоролику американсько-українського акаунту в інстаграмі.

Є й ще атрибути, які козаки і ковбої подарували світу. В козаків – це, наприклад, шаровари і танець гопак чи оселедець на голові. Ковбої дали світу стильні чоботи, головний убір та джинси… Прерія і Степ Життя в прикордонні, або на фронтирі – це те, що поєднує козаків та ковбоїв. Козаки – це насамперед Запорізька Січ та її паланки – це простори Дикого Поля, українського безкрайнього Степу на межі цивілізацій та імперій.

Роз’єднані століттями та континентами, козаки і ковбої відлунюють: свобода живе там, де її обирають

«Це прикордоння між Московським царством (пізніше Російською імперією), Європою і мусульманським світом, Османською імперією. А американські ковбої діяли в межах прерій, де були індіанці, а також англійці, ірландці, французи, які приїздили і населяли Америку. Ну, можна сказати, такий був фронтир політичний», – пояснює в інтерв’ю Тарас Чухліб. Ще цікаво, що життя на прикордонні, на отому фронтирі – це постійна небезпека, війни чи сутички. У випадку з козаками – це війни з Польщею, кримськими татарами, походи на турків, війни з московитами тощо. У випадку американських ковбоїв – це індіанці і сутички з ними при просуванні поселенців далі на Захід.

Ясно що є велика різниця в часових рамках, але і там чимало знакових збігів. Так, офіційною датою зародження козацтва (і перша згадка) вважається 1489 рік. А Христофор Колумб відкрив Америку в жовтні 1492 року. Ясно, що розквіт козацтва – це 16-те та 17-те століття, а в 18-му столітті почався поступовий занепад під тиском Російської імперії, яка позбавляла Гетьманщину самостійницьких атрибутів, допоки в 1775 році не була остаточно зруйнована Запорізька Січ, рештки якої перемістились в турецькі володіння, або запорожці поїхали на Кубань освоювати нові території і стали чорноморським козацтвом.

В Україні активно тривав процес побудови слобід на приграниччі в 17-му столітті – саме так, наприклад, виникла та ж Слобідська Україна. А у випадку з американськими поселенцями та ковбоями – то основний ривок на Захід був все ж у 19-му столітті.

Також можна провести паралелі з освоєнням нових теренів в Америці поселенцями і заселенням переважно українцями в 18-му і на початку 19-го століть відвойованих територій північного Причорномор’я після низки воєн Російської імперії та Османської імперії. За площами освоєних земель Причорномор’я за такий порівняно короткий час може зрівнятись лише освоєння і заселення Півдня і Заходу США. Війни на Незалежність І хоча історики бачать паралелі між Україною та США, але важлива відмінність – козаки напряму були творцями української державності, створивши спочатку Запорізьку Січ, а потім і саму Гетьманщину – або Військо Запорозьке.

Та й ковбої творили громади, і на їхньому місці виникали потім міста і містечка заходу і півдня США. Так само є паралелі і в Конституціях.

Американська війна за незалежність створила країну з 13 колоній. Українська війна допомагає сформувати одну об'єднану націю

«В козацькій конституції Пилипа Орлика 1710 року задовго до американського Білля про права були прописані поняття свободи, рівності та виборності. І в цьому можна порівняти українську державу козацьку з американською державою пізніше. Тобто на правах людини, на свободі спиралося воно, на повазі до людини», – каже історик Тарас Чухліб. З ним погоджується і колишній президент Світового Конгресу українців, народжений в Нью-Йорку діяч Аскольд Лозинський, який каже в інтерв’ю: «Свобода – це поняття є в Конституції Америки, і ще раніше було в Конституції Орлика. Наприклад, Орлик записав, що гетьмана треба стримувати, а Конституція США прописала стримування президента. Є й багато інших паралелей, але головна така: для американців і для українців свобода – це дуже цінний дар. Америка і Україна – це країни вільних чоловіків і жінок». США ухвалили свою Декларацію про Незалежність 4 липня 1776 року, а ухвалили Конституцію в 1787 році. Американці вели війну з Британією на незалежність в 1775-1783 роках.