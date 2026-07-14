«Полюємо на ворожі цілі». Репортаж про роботу екіпажу зенітних дронів ЗСУ під Краматорськом

КРАМАТОРСЬК – Російська армія продовжує завдавати ударів по Донецькій області. Лише 10 липня на місто Краматорськ та селище Біленьке російські військові скинули сім авіабомб, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, серед них 14-річний хлопчик та його 18-річна сестра, їхнє фото у своєму телеграм-каналі опублікував український журналіст Денис Казанський. Ще 13 людей отримали поранення.

Про те, як зараз живе Краматорськ в умовах фронту, що наближається, постійних бомбардувань і ударів дронів, розповідає телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

Віталій та Олексій – екіпаж зенітних дронів 30-ї бригади ЗСУ. «Полюємо на ворожі цілі нічні», – розповідають вони.

Кількість російських дронів над Краматорськом та Слов'янськом збільшилась у кілька разів буквально за останні тижні. Оперативна карта на столі Віталія усіяна відмітками з цілями.

Знайти невеликий дрон противника в неосяжному нічному небі – це як гра в кішки-мишки. Виходить не завжди

Іноді українським пілотам вдається перехопити картинку з камери дрона противника, і починається полювання: «Це правіше треба. Бл*дь, звернула на завод, правіше бери. Десь крутиться, сука! Лівіше, ліворуч, ліворуч. Дивись на цей вигин річки».

Російським дронам протиставили український зенітний безпілотник. Він з'явився на фронті пів року тому у відповідь на спробу російської армії досягти панування у небі.

«Звикаєш до цього. Цей «кіпіш» – він тільки заважає. Частіше працюємо по «Молніях», тому що «Молнії» – вони вже швидкісні. Тобто звичайна FPV її не наздожене. Знайти невеликий дрон противника в неосяжному нічному небі – це як гра в кішки-мишки. Виходить не завжди», – розповідає пілот Олексій.

На Краматорськ заходять нові й нові російські дрони, екіпаж злітає раз-по-раз.

«Фактично це робота. Цікаво – не цікаво, це треба робити. Ну, приємно, звичайно, що нікого з людей не атакували», – розповідає Олексій.

Вранці екіпаж іде на відпочинок. У небо піднімається денна зміна, місто прокидається.

Уламки дронів у місті

У Краматорську кореспондент «Настоящеего времени» був півтора місяці тому.

«Складно сказати, наскільки сильно змінилося місто, – розповідає він. – По-перше, тут практично скрізь з'явилися «зуби дракона», по-друге, у багатьох місцях з'явилася «егоза». Вона переплетена вздовж вулиць. І за останні хвилин 40 зйомки тут я нарахував шість прольотів дронів наді мною і, відповідно, шість вибухів».

На сусідньому перехресті догоряє машина. Її вразив російський дрон кілька годин тому. Серед головних цілей у Краматорську – автомобілі. І не завжди військові.

Машину Наталі атакували на стоянці, каже вона: «Снаряд сюди влетів, потім через магнітолу влетів у сидіння водія і вийшов через заднє колесо. Наша сім'я залишилася без машини. Без засобів евакуації».

На вулицях у кущах – уламки збитих дронів. У місцевих з'явився жарт: якщо пошукати, із решток збитих можна зібрати новий.

«Ось ця рожева х*йня, бл*дь, – це заряд. Вибухівка. І ось шматки залишилися. Це його плата. Ще якась плата. Люди звикли до цього. А куди виїжджати? Вони звикли тут. Це б їхній будинок».

У Краматорську оголошено обов'язкову евакуацію дітей – фронт наближається до міста, тому на вулицях помітно менше молодих людей.

Ті, що залишилися, знаходять відраду кожен у своєму. «Щоб не так страшно було і нудно, я і риюся в земельці. Ніколи до цього не звикнеш. Провалилася вона пропадом, ця війна. Хто її вигадав, хто її придумав? Навіщо це все зроблено, з якою метою – незрозуміло», – каже одна з мешканок Краматорська.

«Боїмося. Дочка мені сьогодні каже: «Мамо, що ж нам тут сидіти? Потрібно кудись бігти, у вас машина. Що ж, не під кулями сидіти», – каже ще одна мешканка.

«Всі ми боїмося. Просто подітися нікуди. Сидиш, живеш одним днем. Пощастило – прожив день, добре і добре. Так ось якось», – вторить їй сусідка.

За останній місяць у Краматорську помітно поменшало оптимізму. За прикладом інших міст Донбасу всі розуміють: бої за населений пункт починаються з боїв за повітря над ним. Саме тому, поспавши кілька годин, Олексій та Віталій знову вийдуть у радіоефір. Щоб знову розпочати поєдинок – за небо над Краматорськом.