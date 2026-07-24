Операція «Кримський рубильник off» набирає обертів: Роберт Бровді звернувся до кримчан

Операція «Кримський рубильник off» Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України з півночі та заходу Кримського півострова перемістилася на південь і південний схід. Командувач СБС Роберт Бровді закликав кримчан набратися терпіння. Які електропідстанції уражені та які об’єкти вони живлять? Це з’ясовував проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

З неділі, 19 липня, була атакована низка електричних підстанцій Південнобережжя та південного сходу Криму на ділянці від Севастополя до Феодосії. Низка населених пунктів на тривалий час залишилася без енергопостачання.

Від Севастополя до Приморського за тиждень

У ніч на 19 липня в Ялті була атакована електропідстанція, що призвело до відсутності світла в частині міста. Про це повідомляли місцеві та моніторингові пабліки.

Проукраїнський телеграм-канал «Крымский ветер» повідомив, що після двох вибухів близько 02:00 виникла пожежа на пагорбі Дарсан і в деяких районах міста та селищах Великої Ялти зникло світло.

Мілітарний український телеграм-канал Exilenova+ опублікував фото пожежі в Ялті.

Командувач СБС Роберт Бровді (позивний «Мадяр») повідомив, що 7 електропідстанцій уражено в Криму за ніч 19 липня:

ПС 110 кВ «Соляна», Керч;

ПС 110 кВ «Зоря», Понизовка;

ПС 110 кВ «Дарсан», Ялта;

ПС 110 кВ «Капсель», Судак;

ПС 110 кВ «Коктебель», Щебетовка;

ПС 110 кВ «Леніне», Леніне;

ПС 220 кВ «Насосна-3», Зелений Яр, Ленінський район.

«Крім електропідстанцій у Керчі, Леніному та Ленінському районі, решта об’єктів із цього списку входять до енергорайону Південного узбережжя Криму або енергорайону №2. Ці підстанції складають єдину мережу магістральних вузлів, які забезпечують цей регіон», – прокоментував Крим.Реалії на умовах анонімності активіст із Сімферополя міжнародного руху за звільнення Криму #LIBERATECRIMEA, який працює у сфері енергетики.

У ніч на 20 липня були атаковані електропідстанції в Ялті та Алушті.

У Ялті близько першої години ночі знову була атакована підстанція на пагорбі Дарсан, виникла пожежа, у місті зникло світло.

Паблік «Крымский ветер» писав, що зафіксовано пожежу на електричній підстанції ПС «Привітне» 110/10 кВ під Алуштою. За його даними, об’єкт у селі Привітному забезпечує електропостачання самого села, Канакської балки, а також прилеглих курортних і туристичних зон Південного узбережжя Криму. Також повідомляли про пожежу поблизу ПС 110/10 кВ «Лучисте» під Алуштою.

Командувач СБС повідомив, що 20 липня в межах операції СБС «Кримський рубильник off» «відпрацьовано 7 енерговузлів/електропідстанцій у Ялті, Морському, Привітному, Лучистому тощо».

21 липня операція була продовжена. Моніторингова група телеграм-каналу «Крымский ветер» повідомила, що за результатами супутникової зйомки виникли пожежі на кількох електропідстанціях:

За даними підписників каналу, в усіх цих населених пунктах відключилося енергопостачання.

У ніч на середу, 22 липня, в Алушті після вибуху виникла пожежа поблизу електропідстанції, у місті зникло світло. Телеграм-канал Exilenova+ опублікував відео пожежі.

У Ялті, за даними телеграм-каналу «Крымский ветер», знову була уражена електропідстанція ПС 110/10 кВ «Дарсан», також пожежа була зафіксована на ПС 110/10 кВ «Масандра».

Пізніше телеграм-канал опублікував відео та фото ураженої підстанції в Масандрі.

Крім того, за даними каналу, вночі 22 липня була атакована і виведена з ладу електропідстанція ПС 110/10 кВ «Алупка». «Це ключовий електромережевий об’єкт «Крименерго» в Південнобережному регіоні. Підстанція має два силові трансформатори загальною встановленою потужністю 32 МВА. Вона є важливою ланкою ЛЕП (транзит 110 кВ), що забезпечують надійне електропостачання міського округу Ялта», – йдеться у повідомленні каналу.

Увечері 22 липня Роберт Бровді оприлюднив відео ураження електропідстанцій за 21–22 липня. Серед них в енергорайоні ПБК:

ПС 110 кВ «Алушта» в Алушті;

ПС 110 кВ «Лучисте» в селі Лучистому під Алуштою;

ПС 110 кВ «Масандра» в Ялті;

ПС 110 кВ «Ялта» в Ялті;

ПС 110 кВ «Дарсан» в Ялті;

ПС 110 кВ «Алупка» в Алупці;

ПС 110 кВ «Зоря» в селі Понизівка;

ПС 110 кВ «Гаспра» в селищі Гаспра;

ПС 110 кВ «Широке» в Байдарській долині під Севастополем.

У ніч на 23 липня поблизу кримських електропідстанцій знову лунали вибухи.

За даними телеграм-каналу «Крымский ветер», у Феодосії після прильоту виникла пожежа на електропідстанції ПС 110/10/0.4 кВ (ТП-1106 «Восход») у Корабельному провулку.

У селищі Приморському під Феодосією була атакована і горіла електропідстанція ПС 110/35/6 кВ «Приморська», пожежу також підтвердили супутникові знімки.

Крім того, у Гаспрі близько 03:00 було два прильоти по електропідстанції, пише канал із посиланням на інформацію від підписників. «ПС 110/10 кВ «Гаспра» оснащена двома силовими трансформаторами загальною встановленою потужністю 32 МВА. Наразі будується ЛЕП 110 кВ «Гаспра – Зоря» із заходом на саму підстанцію для підвищення надійності енергопостачання», – йдеться в повідомленні.

У Гурзуфі вночі була уражена і горіла потужна електропідстанція. «ПС 110/10 кВ «Гурзуф» – ключовий об’єкт енергозабезпечення курортного селища Гурзуф (Південне узбережжя Криму). Клас напруги 110/10 кВ, встановлена потужність 20 МВА, кількість силових трансформаторів 2», – пише «Крымский ветер».

«Вимикач» для узбережжя Криму

Про те, яке значення для деокупації Криму мають атаки на електропідстанції, Крим.Реалії на умовах анонімності розповів капітан 3–го рангу запасу, який раніше служив у військовій розвідці України.

Росія перетворила окупований півострів на велику військову базу

«Коли жителі Криму обговорюють це питання, то насамперед розглядають його гуманітарну сторону, що страждає цивільне населення. Але не варто забувати, що Росія перетворила окупований півострів на велику військову базу – неможливо знайти навіть невеликий район, де не було б військових частин і військових об’єктів. А енергопостачання – це один із видів забезпечення діяльності військ, його порушення знижує можливості противника з ведення бойової та повсякденної діяльності», – пояснив колишній військовий розвідник.

Він також зазначив, що вздовж узбережжя розташована низка важливих військових та інфраструктурних об’єктів.

«Наприклад, радіолокаційні станції стоять на горі Ай-Петрі та в селі Понизівка, на горі Кастель під Алуштою, на хребті Тепе-Оба під Феодосією. Це я перелічую тільки ті, які недалеко від уражених підстанцій. Ці РЛС тепер змушені працювати від електрогенераторів, а з пальним у Криму, як відомо, теж проблема. У селищі Приморський під Феодосією, де також була атакована електропідстанція, розташований суднобудівний завод «Море», який будує військові кораблі та катери для ВМФ РФ. Тепер це підприємство не зможе повноцінно працювати певний час. По всьому ПБК є низка об’єктів Росгвардії, Федеральної служби охорони, радіоелектронної розвідки тощо. І вони теж не зможуть повноцінно функціонувати через порушення енергопостачання», – наголосив колишній офіцер ЗСУ.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді звернувся до жителів півострова та вибачився перед ними. «Я вкотре перепрошую в усіх жителів Криму, українців, за ті незручності, з якими їм зараз доводиться стикатися», – наголосив командувач СБС ЗСУ в інтерв’ю ірландському журналісту Каолану Робертсону 21 липня.

Українцям у Криму треба набратися терпіння, поки ми «виводимо глистів з півострова», додав «Мадяр».