Як українці їздили в Крим до 2014 року? Чому Україна покинула свою залізницю в Криму? Залізничне сполучення з півостровом Україна припинила у грудні 2014-го. Потяги, які йшли у Сімферополь і Севастополь вже 7 років зупиняються у Херсонській області. Станом на березень 14-го року, захопленими у Криму опинилися 885 вагонів — вантажних і пасажирських, а також платформи, цистерни і зерновози, інше майно. Вагон-салон та ВІП-вагон, які ходили на Крим, ексклюзивно показали редакції Крим.Реалії. З січня 2013-го до 19-го березня 2014-го «Укрзалізницею» керував Сергій Болоболін — росіянин, уродженець Саратовської області. Його наступником став став Борис Остапюк. Він очолював корпорацію з квітня до 26-го листопада 2014-о — звільнився за місяць до остаточного припинення залізничного сполучення з Кримом. Точної суми збитків в Укрзалізниці назвати не можуть. За минулорічними даними Центру економічної стратегії, через окупацію Криму Укрзалізниця втратила 100-110 мільйонів доларів. То яких збитків зазнала залізниця після окупації півострова? Чому так сталося? І як у Криму розпродавали українські вагони та шпали? Дивіться спецпроєкт Крим.Реалії.