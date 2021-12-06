Крим. Курортний сезон 2021. Кримчани скаржаться на туристів з Росії

Незалежні експерти туристичної галузі стверджують, ця статистика не має нічого спільного з реальністю, хоча людей на півострові цьогоріч дійсно було більше, ніж впродовж останніх років. Причини – закриті через COVID-19 кордони та більш жорсткі обмеження навіть у Краснодарському краї сусідньої Росії. Який він, портрет сучасного кримського туриста? І чи виграв Крим від притоку відпочивальників?