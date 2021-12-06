Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

Крим.Реалії ТБ

Крим. Курортний сезон 2021. Кримчани скаржаться на туристів з Росії

Крим. Курортний сезон 2021. Кримчани скаржаться на туристів з Росії
Embed
Крим. Курортний сезон 2021. Кримчани скаржаться на туристів з Росії

No media source currently available

0:00 0:15:47 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Крим. Курортний сезон 2021. Кримчани скаржаться на туристів з Росії. До кінця року у Криму відпочинуть 9 мільйонів туристів – такі цифри оприлюднила підконтрольна Кремлю влада Криму. Але чи відповідають вони дійсності? Приміром, стільки відпочивальників у Криму не було навіть у радянські часи.

Дивитись коментарі

Незалежні експерти туристичної галузі стверджують, ця статистика не має нічого спільного з реальністю, хоча людей на півострові цьогоріч дійсно було більше, ніж впродовж останніх років. Причини – закриті через COVID-19 кордони та більш жорсткі обмеження навіть у Краснодарському краї сусідньої Росії. Який він, портрет сучасного кримського туриста? І чи виграв Крим від притоку відпочивальників?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG