Свідки злочинів Росії та паніка в армії Путіна

«Це як страшний сон», «стріляли нам під ноги», «багато хто похований у своїх дворах, городах», «люди потерпали від знущань, тортур, зґвалтувань», «знаходять тіла зі слідами тортур», «за що їх розстріляли – ніхто не знає» – розповідають мешканці звільнених сіл Херсонщини. Генштаб України повідомив, що звільнено населені пункти Херсонщини Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий став і Миролюбівка. Але армія РФ продовжує артилерійські обстріли цих сіл, тому повертатися до своїх будинків ще не безпечно.

У Херсоні ж в армії РФ нереальна паніка після того, як ЗСУ встановили контроль над мостами, розповідає журналіст із Херсона Рустам Авдєєв. Російські військові беруть човни та навіть дитячі надувні кола. У Херсоні посилилися фільтраційні заходи, окупаційні війська РФ шукають учасників опору та тих, хто допомагає ЗСУ, каже Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради.

Про відступ армії РФ із населених пунктів Херсонської області Міноборони РФ не повідомляло. Лише те, що Збройні сили України «продовжують спроби атакувати на окремих ділянках Миколаєво-Криворізького спрямування». В оперативному зведенні від 29 вересня заявили, що «знищено в повітрі сімнадцять снарядів американських реактивних систем залпового вогню «HIMARS» та одну протирадіолокаційну ракету «HARM» виробництва США в районах населеного пункту Нова Каховка Херсонської області та міста Херсон».