Відмовилися від «референдуму». Який сценарій готує Росія для Херсонщини?

27 квітня в нині окупованому Херсоні відбувся мітинг. Жителі міста протестували проти створення так званої «ХНР». Російські силовики розігнали людей сльозогінним газом та світлошумовими гранатами. «Референдум», анонсований проросійськими силами, не пройшов у Херсоні та області. Проросійські ЗМІ пишуть про так званий проєкт «Новоросія», куди нібито увійде Херсонщина. Офіційно Москва каже, що не збирається окупувати Україну, але водночас південь України називають «споконвічно російськими» землями. Встановлюють на окупованих територіях свої порядки та правила життя, знімають українську символіку та прапори, призначають «своїх керівників».

Альтернативу «ХНР» зараз активно просуває кримськотатарський колаборант Ейваз Умеров. Він пропонує територію Криму розширити до меж часів Кримського ханства та створити «КФО» – «Кримський федеральний округ». Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв вважає, що ідею з «КФО» придумали кримські проросійські чиновники. У контексті води та комунікацій Херсонська область стратегічно дуже важлива для Криму, тому Росія намагатиметься утримати Херсонщину та запровадити там своє «правове поле», вважає Ескендер Барієв.