Лікаря Хансу Дугласа обрали депутатом міськради Армянська від Компартії Росії. До Криму доктор Дуглас переїхав із Краснодара за російською мед-програмою «Земський лікар». Про те, що Кримові бракує медиків, ми дізналися від самих кримчан. Ми отримали листи, в яких жителі півострова скаржаться на довжелезні черги до хірургів, кардіологів чи діагностів. Часто люди чекають на прийом у спеціаліста по півроку. Чи допоможе Кримові російська програма «Земський лікар» і де кримчанам можуть допомогти вузькопрофільні лікарі?