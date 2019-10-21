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21 Жовтень 2019, Київ 08:59
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Кримчани чекають на прийом деяких лікарів місяцями. Лікувати їх приїхав нігерієць

Кримчани чекають на прийом деяких лікарів місяцями. Лікувати їх приїхав нігерієць
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Лікаря Хансу Дугласа обрали депутатом міськради Армянська від Компартії Росії. До Криму доктор Дуглас переїхав із Краснодара за російською мед-програмою «Земський лікар». Про те, що Кримові бракує медиків, ми дізналися від самих кримчан. Ми отримали листи, в яких жителі півострова скаржаться на довжелезні черги до хірургів, кардіологів чи діагностів. Часто люди чекають на прийом у спеціаліста по півроку. Чи допоможе Кримові російська програма «Земський лікар» і де кримчанам можуть допомогти вузькопрофільні лікарі?

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