У Криму приховують втрати Росії у війні?

У Криму починають розуміти, що «загроза перенесення війни на територію Кримського півострова – для них стає реальністю», заявили у військовій розвідці України. У відомстві аналізують соціальні настрої у Криму.

Інформацію про втрати елітної 810 бригади російських морських піхотинців у Криму влада Росії всіляко замовчує і приховує. Офіційних цифр не озвучують. Про те, що загиблих більше, ніж повідомляють, у Криму знають, вважає український військовий експерт Владислав Селезньов. Бо працює так зване «солдатське радіо», яке розповідає про реальні втрати російської армії в Україні.

За підрахунками військової розвідки України лише у боях під Маріуполем 810 бригада втратила близько 300 людей. За даними ГУР Міноборони України, близько 200 морпіхів бригади відмовилися повертатися на війну. За прогнозами військової розвідки України, до кінця літа РФ сформує 16 нових добровольчих батальйонів – близько 4 тисяч осіб у кожному регіоні.

«HIMARS б'ють. За стандартами НАТО все йде. Недооцінювати супротивника ніколи не можна. Тільки «на ура» сьогодні не візьмеш» – так російський військовий із 126 бригади описує ЗСУ та війну, в якій він бере участь. Інтерв'ю з ним опубліковано у державній газеті «Кримські вісті»

Російське повномасштабне військове вторгнення продовжується з 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів за ключовими об'єктами військової та цивільної інфраструктури. Українські міста армія РФ обстрілює використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території і називає це «спеціальною операцією», яка має на меті «демілітаризацію та денацифікацію».