«Росія давно готова здійснити агресію проти України» – генерал Кривонос

«Росія давно готова здійснити агресію проти України» – розказав заступник Ради національної безпеки та оборони, генерал-майор Сергій Кривонос. «Я не можу виключити того, що від пораненого ведмедя можна чекати чого завгодно», – російський політолог Олександр Ситін. З травня американські аналітики попереджають Україну про можливий наступ з Криму. В Україні в цьому сумніваються командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв та міністр оборони Андрій Таран. Утім, готуються до осінніх військових навчань водночас з росіянами - Кавказ 2020 відбудеться 21-26 вересня. Навчання проходитимуть поблизу кордонів з Україною. Після початку активної фази чисельність військ становитиме близько 120 тис. військовослужбовців, 3 тисячі бойових броньованих машин, з них не менше 500 танків, 300 літаків, 250 гелікоптерів, 50 кораблів і до 5 підводних човнів.