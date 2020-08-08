На Білорусь чекає доля Криму?

Білорусі пропонують кримський сценарій? Найкращий варіант для Лукашенка – «возвращение Беларуси к родным берегам по примеру Крыма», – заявив Володимир Жириновський, лідер ЛДПР. Він також порадив Лукашенку провести «красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов». Білорусь на державному рівні не визнала анексію Криму, як і більшість країн світу та ООН. Лукашенко пояснює, що він підписав Будапештський меморандум, який гарантує забезпечення територіальної цілісності України. Чий Крим – як на це питання відповідають опозиційні політики – Тихановська, Цепкало, Бабарико і чинний президент Лукашенко. Чому у їхніх відповідях немає чіткої, однозначної позиції? Білоруський політолог каже, що все дуже просто. Тому що питання Криму розколює білорусів. Тому і політики обережні у висловлюваннях. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що якби був на місці керівників України в 2014 році, обов'язково воював би за Крим. Про це він сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону. Головний конкурент Лукашенка – кандидат від об'єднаної опозиції – Світлана Тихановська. Вона називає чинного главу держави диктатором. А після перемоги обіцяє провести чесні вибори за участі всіх альтернативних кандидатів. Президентська кампанія також відбувається на тлі загострення відносин між Мінськом і Москвою. Лукашенко прямо звинувачує Росію у втручанні в вибори. Крім перших виборів у Білорусі 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не визнали вільними чи справедливими.