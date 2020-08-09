Труби від Путіна та Шойгу

У селища Мирне під Сімферополем запровадили режим надзвичайної ситуації. Два тижні мешканці були без води. Місцева влада організувала підвіз. Води не стало, тому що пересохла свердловина, яка живила селище. І такого в Мирному ще не було – розповідають місцеві. Щоб вирішити проблему, влада хоче прокласти водогін від Сімферополя до Мирного, зробити це обіцяють до 15-го серпня. Але чим допоможе Сімферополь, якщо і йому води не вистачає? – і цього не приховує глава Криму, підконтрольний Росії – Сергій Аксьонов. «Видите, сухой год. Погода, с одной стороны хорошая, для курортного сезона. С другой – воды не хватает. В городе Симферополе образовался дефицит определенный. Понимаем, что водохранилища пустые. Там до 30% наполнение в общей сложности. Хотя последние осадки нам дали определенный плюс. Вынужден был обратится к главе государства и в министерство обороны, лично к Сергею Кужетовичу Шойгу за помощью». Щоб головне місто Криму не відчувало вододефіциту, російські військові проклали водогін завдовжки майже 60 кілометрів – від Тайганського водосховища до Сімферопольського. «Ще один сухий рік і Криму труба», – переконує геолог-мінеролог Юрій Медовар. Чи врятує водогін Сімферополь? Чому рясні опади не допоможуть Криму? Що буде, якщо наступний рік теж буде сухий і чи обійтись Криму без Північно-Кримський канал – розповідають Юрій Медовар та в.о. заступника директора Інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк.